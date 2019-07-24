Путин указал губернатору на ответственность за последствия паводка в Иркутской области
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко должен был возглавить процесс ликвидации последствий паводка, передает «Интерфакс».
«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», – заявил Путин. По его мнению, губернатору следовало сразу лично возглавить комиссию по ликвидации последствий стихии.
Путин 19 июля посетил регион и остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Жители жаловались Путину на трудности с получением компенсаций и неточность данных о разрушенных стихией домах. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа.
Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.