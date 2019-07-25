Джонсон сделал первые назначения на посту премьера Великобритании

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Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Джонсон сможет приступить к этому процессу уже сегодня.

По пути во дворец кортеж Джонсона был ненадолго блокирован активистами Greenpeace. Они на некоторое время перегородили проезжую часть и развернули транспарант с надписью Climate emergency, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата из-за воздействия человека.

Возле резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит Джонсона ожидали сотрудники его офиса и его подруга - 31-летняя Кэрри Саймондс. Джонсон – лишь второй неженатый премьер в истории Британии. Поскольку Саймондс не является супругой премьера, она не могла сопровождать его в Букингемский дворец на прием у королевы.

Выступая перед журналистами возле своей новой резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон повторил уже ранее озвученное обещание завершить в любом случае процесс Brexit до 31 октября. «Мы выработаем новое и лучшее соглашение», – отметил он. По его мнению, народ Великобритании устал ждать от руководства страны решительных действий по этому вопросу.

Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии 23 июля. Выборы нового главы партии, который автоматически становится британским премьером, начались после объявления Терезы Мэй об отставке. Она трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.