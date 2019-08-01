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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Ведомости
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Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Наиболее существенные изменения коснутся туристических виз. Сейчас для получения визы данного типа требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С сентября желающие получить шенгенскую визу в консульствах или визовых центрах Финляндии должны буду также предоставлять брони на отели или другие документы, подтверждающие проживание во время поездки, проездные билеты, а также подтверждать свою платежеспособность. Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка за три предыдущих месяца или свидетельства о владении недвижимостью в России.

Подтверждать свою платежеспособность должны будут и владельцы недвижимости в странах Шенгенской зоны, а также лица, желающие навестить родственников в Евросоюзе. Во втором случае потребуется еще и документ, подтверждающий родство.

Обновленные требования к документам, прилагаемым к заявлению на получение визы, будут опубликованы на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России в августе, отметило министерство иностранных дел Финляндии. В связи с чем ужесточаются требования, ведомство не уточнило.

В прошлом году Финляндия выдала россиянам около 71 400 виз, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России. Страна вошла в первую десятку стран по количеству выданных виз гражданам России. Лидерами по этому показателю стали Испания и Италия, также в первую пятерку вошли Франция, Греция и Чехия. Финляндия – на седьмом месте.

Самые безопасные страны мира и Россия

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Бизнес
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Самый большой в России молочный комплекс начали строить в Пензенской области

Ведомости
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В Сердобском районе Пензенской области началось строительство самого большого в России молочного комплекса замкнутого цикла на 5200 голов, сообщили в пресс-службе «Русмолко». Компания вложит в этот проект 4,5 млрд руб. в течение трех лет.

Комплекс будет построен на площади 67 га, где разместят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок и склады хранения кормов. Проект будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести в IV квартале 2019 г., вторую – в IV квартале 2020 г.

«Русмолко» ожидает, что новый молочный комплекс позволит компании нарастить суточный надой с 255 до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 000 т молока в год. По итогам 2018 г. валовый надой молока составил 85 000 т.

«Русмолко» – один из крупнейших производителей молока в России. Под управлением компании находится 156 235 га, что делает ее одним из крупнейших в стране владельцев сельхозземель. В июле основатель «Русмолко» Наум Бабаев продал остававшийся у него блокпакет сингапурской Olam International, которая с 2012 г. владеет 75% акций компании.

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Бизнес
Новости

ФАС одобрила покупку Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании) о покупке Рефтинской ГРЭС у компании «Энел Россия» (входит в итальянскую Enel), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева. Пр этом ФАС предписала «Кузбассэнерго» не допускать значительного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

В июне «Энел Россия» сообщила о подписании договора о продаже станции за сумму не менее 21 млрд руб. без учета НДС. Акционеры компании одобрили сделку. Полученные средства пойдут на выплату долга и инвестиции, но компания рассмотрит и другие варианты, сообщил представитель «Энел Россия» в среду.

«Энел Россия» планирует закрыть сделку до конца этого года. После этого компания будет арендовать и эксплуатировать станцию еще от шести до двенадцати месяцев, пока новый владелец не получит необходимые лицензии и разрешения.

Новости СМИ2
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Финансы
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У компании «Открытие брокер» сменится гендиректор

Ведомости
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Генеральный директор «Открытие брокера» Валерия Авксентьева, работавшая в группе с 2005 г., покидает компанию, сообщил ее представитель.

Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Крекотень, который до этого занимал должность первого заместителя Авксентьевой. Он работает в «Открытие брокере» с 2006 г. и ранее возглавлял департамент маркетинга и продаж.

В новой должности Крекотень будет отвечать за формирование и реализацию стратегии бизнеса «Открытие брокера», направленной на выход в тройку лидеров рынка к концу 2021 г. «Перед нами стоит амбициозная цель – войти в тройку лидеров российского инвестиционного бизнеса. И я считаю, что наша команда способна в кратчайшие сроки продемонстрировать необходимый результат», – передал он через пресс-службу.

Среди других целей «Открытие брокера» в ближайшее время – развитие цифровых каналов продаж с фокусом на состоятельных клиентах, повышение автоматизации бизнес-процессов, а также продолжение продуктовой интеграции с банком «Открытие», перечисляет представитель компании.

«Открытие брокер» работает на рынке инвестиционных услуг с 1995 г. и входит в состав группы банка «Открытие». По данным Московской биржи за июль 2019 г., группа находилась на шестом месте по числу зарегистрированных клиентов и обслуживала более 206 000 человек.

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Политика
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Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

Ведомости
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Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В некоторые районы области завозят материалы для отсыпки и построения ограждений. Делаются запасы медикаментов и продуктов питания. При этом власти уточняют, что необходимо быть готовыми к угрозе подтопления ряда населенных пунктов, домов и приусадебных участков.

Кроме того, в связи с высоким уровнем воды в реке Амур со 2 августа приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет.

Из-за дождей за прошедшие сутки уровень воды в Амуре поднялся на 28–58 см. Вода затопила дороги вблизи населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское. У населенного пункта Нагибово уровень воды в Амуре превысил норму на 66 см.

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Политика
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Роспотребнадзор признал ситуацию с основным препаратом для лечения ВИЧ критической

Ведомости
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Роспотребнадзор заявил о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина, передает «Интерфакс». «Ситуация критичная. Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них – ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место: если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», – рассказал «Интерфаксу» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, закупки лавимудина для ВИЧ-инфицированных в третий раз не состоялись: Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать препарат, чтобы обеспечить им большее число инфицированных, в какой-то момент поставщики с этим не согласились. «Но уменьшение не может быть бесконечным. Компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе финансирование придется увеличивать», – заключил Покровский.

На эту проблему обратил внимание и «Коммерсантъ», который 1 августа написал об обращении движения «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) к премьеру Дмитрию Медведеву. В нем указывается, что ситуация с поставками препарата носит беспрецедентый характер. «Пациентский контроль» направил запросы во все регионы страны и получил ответы от 31 региона. В них сообщается, что запасы ламивудина на исходе: в одном их хватит до середины августа, в трех – до конца августа, в семи – запас до конца сентября, а в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев.

В Минздраве утверждают, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая партия препарата будет поставлена к 1 сентября, остальное – к ноябрю, передает «Интерфакс». Потребность в ламивудине в дозировке 150 мг составляет 12 млн таблеток, в дозировке 300 мг – 130 млн таблеток, оценивают в министерстве. Минздрав утверждает, что встречался с поставщиками и договорился о дроблении лотов, а остатки препарата были перераспределены между регионами, чтобы в регионах с дефицитом ламивудина был запас на один-два месяца. Следующий аукцион по закупке, по данным министерства, должен состояться в августе.

По данным Минздрава, в России наблюдается 900 000 ВИЧ-инфицированных. Роспотребнадзор считает, что их больше миллиона, так как часть ВИЧ-положительных людей знают о своем статусе, но не встают на лечение.

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Политика
Новости

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Ведомости
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Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Условия, пригодные для формирования дождевых облаков, сложились на севере Иркутской области, в зоне действия лесных пожаров, и в Эвенкийском районе Красноярского края, говорится в сообщении. Туда 1 августа вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26, который запустил в облачные системы пиропатроны с йодистым серебром, способствующие образованию дождей. Без вмешательства облака могли бы развеяться без осадков.

Дожди, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным службам в тушении огня, отмечается в сообщении «Авиалесоохраны».

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

Политика
Новости

Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержали на выходе из спецприемника, сообщается на странице штаба в Twitter. Его увезли в ОВД по району Хорошево-Мневники. Причина задержания не уточняется.

Хорошевский районный суд Москвы 24 июля арестовал Степанова на восемь суток за повторное нарушение порядка организации или проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Поводом стал призыв выйти на акцию 27 июля.

В центре Москвы 27 июля прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. По итогам митинга было заведено четыре уголовных дела: одно – о массовых беспорядках и три – о применении насилия в отношении представителей власти.

Бизнес
Новости

Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию

Ведомости
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Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании. Это должно облегчить выход российского железнодорожного оператора на рынки капитала.

UCL Holding перестала владеть 100% акций ПГК, такой же пакет теперь у Fletcher Group Holdings Limited. Лисину через Fletcher Group принадлежит около 81,4% НЛМК.

Консолидация акций ПГК в Fletcher Group Holdings повысит управляемость бизнеса, сообщил «РИА Новости» представитель ПГК. По его словам, данная сделка является продолжением реструктуризации владения транспортными активами группы.

В 2017 г. руководство UCL Holding (объединяет ПГК, UCL Port и Volgo-Balt Transport Holding) заявило о планах провести IPO транспортных активов и поиске потенциальных инвесторов. Генеральный директор ПГК Сергей Каратаев в апреле 2019 г. подтвердил, что компания планирует IPO и ждет условий, когда рынки капитала будут благоприятны для этого. Возможные сроки размещения топ-менеджер тогда не называл.

Российский Forbes оценивает состояние Лисина в $21,3 млрд, он занимает вторую строчку в рейтинге богатейших россиян.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Ведомости
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С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка». Рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 9,7%.

Дополнительные дисконты предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет (0,3 п. п.), для участников программы «Люди дела» (до 0,4 п. п.), активных пользователей «Мультикарты» (до 0,6 п. п.), отметил банк. Семьи с двумя и более детьми могут оформить ипотеку или рефинансировать ранее полученную под 5% по программе «Ипотека с господдержкой».

Ранее Центробанк сообщил, что в июне средневзвешенная ставка ипотеки в России опустилась на 0,25 процентного пункта до 10,28% годовых. В мае она составила 10,53%, достигнув пиковых значений. В июне банки, по данным ЦБ, выдали 96 312 ипотечных кредитов – это на 11% больше, чем в мае, но на 20% меньше, чем в июне 2018 г.

Политика
Новости

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев на совещании о развитии Забайкальского края сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье», передает ТАСС.

По его словам, в Забайкальском крае планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 млрд руб. Это приведет к созданию не менее 9200 новых рабочих мест.

«Планируемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 31 млрд руб.», – доложил Медведеву министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он добавил, что некоторым инвестпроектам потребуется инфраструктурная поддержка со стороны государства.

Самым крупным проектом станет развитие Удоканского месторождения меди, им займется Байкальская горнорудная компания в поселке Удокан. Козлов сообщил, что в период строительства комбината до 2022 г. на объекте будут находиться 3500 человек, а после стройки туда будут регулярно приезжать не менее 2000 человек. Министр отметил, что дорога от Читы до месторождения на поезде занимает более 2,5 суток, поэтому необходимо наладить авиасообщение. В связи с этим необходимо ускорить модернизацию аэропорта Чара, финансирование на эти цели предусмотрено в комплексном плане развития по программе Минтранса с 2022 г.

«Мы хотели бы попросить поддержки, чтобы с 2022 г. перенести на начало 2020 г.», – добавил Козлов и пояснил, что это предложение поддержано Минтрансом.

Бизнес
Новости

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании. В Mitsubishi это решение назвали окончательным, не объяснив отказ от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут переговоры о присоединении последней к 10%-ной доле в проекте по строительству «Арктик СПГ – 2», которая принадлежит консорциуму японских Mitsui и Jogmec. На переговорах речь шла именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui и Jogmec.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» планируется в 2022–2023 гг.

В конце июня «Новатэк» продал 10%-ную долю в «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год.

Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2». Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC. В общей сложности «Новатэк» договорился о продаже 40% в «Арктик СПГ – 2». Оставшиеся 60% «Новатэк» намерен оставить себе.

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