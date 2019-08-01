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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Наиболее существенные изменения коснутся туристических виз. Сейчас для получения визы данного типа требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С сентября желающие получить шенгенскую визу в консульствах или визовых центрах Финляндии должны буду также предоставлять брони на отели или другие документы, подтверждающие проживание во время поездки, проездные билеты, а также подтверждать свою платежеспособность. Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка за три предыдущих месяца или свидетельства о владении недвижимостью в России.

Подтверждать свою платежеспособность должны будут и владельцы недвижимости в странах Шенгенской зоны, а также лица, желающие навестить родственников в Евросоюзе. Во втором случае потребуется еще и документ, подтверждающий родство.

Обновленные требования к документам, прилагаемым к заявлению на получение визы, будут опубликованы на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России в августе, отметило министерство иностранных дел Финляндии. В связи с чем ужесточаются требования, ведомство не уточнило.

В прошлом году Финляндия выдала россиянам около 71 400 виз, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России. Страна вошла в первую десятку стран по количеству выданных виз гражданам России. Лидерами по этому показателю стали Испания и Италия, также в первую пятерку вошли Франция, Греция и Чехия. Финляндия – на седьмом месте.

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