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Предъявлено обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках во время не согласованного с мэрией Москвы митинга 27 июля, сообщает РБК. Речь идет о волонтере штаба Любови Соболь Алексее Миняйло. «Миняйло вменяется ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Завтра у него процесс об избрании меры пресечения», – уточнил адвокат волонтера Алан Гамазов. В четверг, 1 августа, в отношении Миняйло был составлен протокол о его задержании на 48 часов. По словам адвоката, волонтер непосредственно не участвовал в митинге. Он хотел присоединиться к нему, однако был задержан еще на подходе к акции протеста, пояснил Гамазов. Миняйло не было на Пушкинской площади и до Трубной он не добрался, добавил адвокат. По словам Гамазова, Миняйло является индивидуальным предпринимателем, он проживает в Москве.

Ранее Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему были задержаны пять человек – среди них Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. СКР сообщал, что получил доказательства причастности к массовым беспорядкам более 10 человек. Раскрывать их имена ведомство не стало, отметив лишь, что в ближайшее время планируется еще несколько задержаний причастных к беспорядкам. По информации руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, 1 августа по делу о беспорядках обвинение было предъявлено Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее утверждал Чиков.

Акция протеста проходила 27 июля в центре Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, всего в этот день было задержано 1074 митингующих, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

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