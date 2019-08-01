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Предъявлено обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Следственный комитет России предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках во время не согласованного с мэрией Москвы митинга 27 июля, сообщает РБК. Речь идет о волонтере штаба Любови Соболь Алексее Миняйло. «Миняйло вменяется ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Завтра у него процесс об избрании меры пресечения», – уточнил адвокат волонтера Алан Гамазов. В четверг, 1 августа, в отношении Миняйло был составлен протокол о его задержании на 48 часов. По словам адвоката, волонтер непосредственно не участвовал в митинге. Он хотел присоединиться к нему, однако был задержан еще на подходе к акции протеста, пояснил Гамазов. Миняйло не было на Пушкинской площади и до Трубной он не добрался, добавил адвокат. По словам Гамазова, Миняйло является индивидуальным предпринимателем, он проживает в Москве.

Ранее Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему были задержаны пять человек – среди них Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. СКР сообщал, что получил доказательства причастности к массовым беспорядкам более 10 человек. Раскрывать их имена ведомство не стало, отметив лишь, что в ближайшее время планируется еще несколько задержаний причастных к беспорядкам. По информации руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, 1 августа по делу о беспорядках обвинение было предъявлено Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее утверждал Чиков.

Акция протеста проходила 27 июля в центре Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, всего в этот день было задержано 1074 митингующих, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Бизнес
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Авиакомпания S7 переименовалась в «Сибирь» для сбора средств для лесов региона

Ведомости
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Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines временно возвращает свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь», говорится в сообщении компании. Это поможет S7 привлечь внимание к проблеме пожаров, которые охватили Сибир, и реализовать инициативу по восполнению лесного фонда в регионах.

С 1 августа S7 обязуется отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.»Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев», — говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, чьи слова приводятся в сообщении. Также на главной странице сайта S7 появился сервис, с помощью которых клиенты компании могут поучаствовать в сборе средств. Это можно сделать, перечислив мили со своего счета S7 Priority или же оформив пожертвование в размере 100 руб. Специальный счетчик на сайте будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Авиакомпания не называет, какую сумму и в какие сроки планирует перечислить самостоятельно и получить от клиентов для реализации своей инициативы.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. По данным «Авиалесохраны» на 1 августа, власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га находятся в труднодоступных местах и находятся под наблюдением. На ситуацию с пожарами в Сибири обратили внимание президент Владимир Путин (поручил направить силы военных на тушение пожаров) и премьер Дмитрий Медведев (поручил СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины), а также российские и зарубежные знаменитости. На проблему пожаров в России обратили внимание знаменитости: певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста и др. Сегодня к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

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Бизнес
Новости

РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами

Ведомости
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Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на заявление о банкротстве завода (копия документа имеется у РБК). В частности, предприятие имеет долг перед 9 трейдерами, в том числе, перед «дочкой» французской Total - TOTSA. Помимо этого Антипинский НПЗ задолжал BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг в 3 млрд руб. предприятие имеет перед Socar Trading S.A., «дочкой» азербайджанской госкомпании Socar, претендующей на покупку должника.

Как отмечает издание, большинство контрактов, по которым Антипинский НПЗ не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в этом году, после того, как завод перешел под управление Сбербанка.  В 2018 г. предприятие заключило контракты с Transchemie и Socar Trading S.A. Источник, близкий к Socar Trading S.A., рассказал, что азербайджанский трейдер заключил с НПЗ контракт на поставку бензина на экспорт в марте 2018 г. Условия контракта выполнялись до весны 2019 г., до того момента, как «дела стали совсем плохи», пояснил он.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года — банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. 13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. Общий долг завода перед Сбербанком оценивается в $5 млрд. Помимо этого Антипинский НПЗ должен 20 млрд руб. Промсвязьбанку, 16 млрд руб.МКБ, 15,2 млрд руб. VTBCapitalTrading, Интерпромбанку — 8 млрд руб.

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Политика
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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Ведомости
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Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства. Его фигуранты – неназванные должностные лица регионального министерства лесного хозяйства. Это первое дело, которое оценит действия властей по решению проблемы пожаров в Сибири.

Следствие полагает, что чиновники министерства не предприняли мер по ликвидации пожаров и допустили их распространение на значительные территории. Сумма ущерба от их действий устанавливается, говорится в сообщении СКР. В краевом министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски и изымается документация, идет допрос свидетелей.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным «Greenpeace Россия», дым уже перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье, а часть дыма добралась до берегов Аляски. В организации предупредили, что при сохранении текущих погодных условий дымовая завеса может достигнуть Москвы.

«Авиалесохрана» 1 августа в полночь по московскому времени опубликовала оперативную сводку о лесопожарной обстановке в Сибири. В ней отмечается, что сейчас власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га находятся в труднодоступных местах и находятся под наблюдением.

Распространение пожаров местные власти объясняли тем, что они были наделены правом самостоятельно определять зоны контроля, где тушить пожары не обязательно и экономически нецелесообразно: если нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред.

Пожары в Сибири. Фотографии

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Политика
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Ответственными за задержания на митинге 33% москвичей назвали самих активистов

Ведомости
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За задержания во время несанкционированной акции протеста, прошедшей в Москве 27 июля, в первую очередь ответственны сами организаторы и участники мероприятия, считают жители столицы, принявшие участие в опросе фонда «Петербургская политика». Согласно данным исследования, 20,9% респондентов назвали в большей степени виноватыми в задержаниях участников митинга, еще 12,5% опрошенных считают, что вина лежит на организаторах мероприятия.

30,4% респондентов затруднились назвать виновных в задержаниях. Почти столько же опрошенных считают виновными в задержаниях правоохранительные органы и власти города: 10,5% участников опроса назвали виновными чиновников мэрии, не согласовавших акцию протеста, 10,3% ответственность за задержания возложили на сотрудников полиции, 6,8% – на сотрудников Росгвардии, 5,8% – на правительство и мэра Москвы. 8,2% опрошенных на заданный вопрос ответили, что их «это не интересует».

Телефонный опрос проводился фондом с 29 по 31 июля. В нем принимали участие москвичи старше 18 лет. Количество опрошенных – 1200 человек.

Не согласованная с мэрией акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, во время митинга были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. 30 июля Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. Помимо этого также были возбуждены три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Ростуризм попросил увеличить срок электронных виз для иностранцев до 16 суток

Ведомости
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в правительство с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней. Об этом сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на советника Догузовой Дмитрия Горина. По его словам, данная мера позволит увеличить турпоток в Россию на 30–40%. «Ведомости» направили запрос Догузовой о готовящейся инициативе.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Эксперимент был признан успешным. Подобную практику распространили и на Калининградскую область. С 1 июля жители 53 стран получили право оформить 8-дневную электронную визу для пребывания в регионе. А в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Срок пребывания по ним также составит восемь дней.

Также Горин отметил, что Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туроператоров за привлечение в страну иностранных туристов. В мае правительство утвердило правила предоставления таких субсидий из федерального бюджета. Базовый размер субсидии – 1200 руб. за каждого иностранного туриста. Эти туристы должны прибыть из перечня стран, который приводится в документе. Туроператорам доплатят за туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании, Республики Корея, Испании, Японии и Индии. Размер субсидии может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться. Однако максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, не будет превышать 5 млн руб.

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Бизнес
Новости

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Ведомости
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Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%. «Инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники», – комментирует председатель профильного комитета АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.

Крупнейший на рынке сегмент гусеничных экскаваторов вырос во II квартале на 1%. Наибольший рост зафиксирован в сегменте колесных погрузчиков – на 27%, а сильнее всего упали продажи карьерных самосвалов – на 32%. «Среди основных причин такого снижения – негативная динамика мировых цен на уголь (угледобывающие предприятия являются крупнейшими потребителями этих машин)», – поясняет Комов.

Во втором полугодии 2019 г. АЕБ прогнозирует сохранение текущих трендов рынка дорожно-строительной и спецтехники.

Технологии
Новости

Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского. Деньги были перечислены 26 июля, уточнил он.

Суд назначил штраф в апреле, Twitter пытался его оспорить. Представитель компании заявляла тогда, что Twitter не является российской компанией и поэтому к нему не должно применяться законодательство России.

Закон о локализации персональных данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории России, вступил в силу в сентябре 2015 г. За несоблюдение этого требования в 2016 г. Таганский суд заблокировал в России соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор обсуждает выполнение требования о локализации с Facebook и Twitter с конца 2015 г.

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Политика
Новости

МИД оценил итоги независимого расследования гибели журналистов в ЦАР

Ведомости
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Министерство иностранных дел России прокомментировало ход расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). В июле прошлого года в ЦАР погибли трое россиян: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнер» по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Медиапроект Ходорковского связывает «Вагнер» с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов», – отмечают в МИДе. Министерство подчеркивает, что посольство ЦАР в Москве «было введено в заблуждение» относительно истинной цели визита группы и выдало журналистам туристические визы, поэтому они работали в ЦАР без аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Военно-тренировочный лагерь Беренго, в который должны были проникнуть журналисты, является «особо охраняемым государственным военным объектом» с регламентированным посещением. Если бы журналисты в него попали, они могли бы быть обвинены в шпионаже, отмечает МИД. По данным министерства, у журналистов также были поддельные документы волонтеров ООН, которые позволили ввести в заблуждение и правоохранительные органы ЦАР.

В августе 2018 г. Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями. Ходорковский подчеркнул, что не снимает с себя часть ответственности за гибель журналистов: «Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею отношение к произошедшему». Тогда же он нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц.

Другой проект Ходорковского – центр «Досье» – 30 июля сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, в котором не согласился с официальной версией правоохранительных органов, что убийство было совершено «группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски», с целью ограбления, и привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Генеральная прокуратура ЦАР 26 июля опубликовала заявление, в котором указывается, что проводимое «следствие значительно продвинулось» и в ближайшее время его результаты станут доступны общественности. Личные вещи погибших переданы в распоряжение Следственного комитета России. По факту гибели журналистов было заведено уголовное дело.

Бизнес
Новости

Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток

Ведомости
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Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.

Сеть была признана судом виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Пресс-секретарь суда уточнила, что в период приостановки деятельности Healthy Food должна провести работы по устранению нарушений.

В середине июля произошло массовое отравление сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. В больницу поступили 37 человек с симптомами отравления, всего пострадали более 90 человек. У большинства госпитализированных врачи обнаружили сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Роспотребнадзор во время расследования остановил производство на юго-востоке Москвы, закрыл два кафе, опечатал 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято 3 т сырья и готовой продукции.

Основатель Healthy Food Дмитрий Пронин 16 июля заявил «Ведомостям», что не видит фактов, связывающих продукцию компании и ухудшение состояния здоровья людей. По его словам, ситуация стала неожиданностью.

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Политика
Новости

Greenpeace передала в Госсовет России петицию о пожарах в Сибири

Ведомости
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Российское отделение Greenpeace передало в Государственный совет России петицию о лесных пожарах в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба организации. На момент публикации документ подписали 333 279 человек.

В петиции содержатся три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не допустить повторения ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

На сайте Change.org опубликована еще одна петиция, связанная с лесными пожарами. Ее авторы требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири. Петицию подписали 868 953 человека.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

Бизнес
Новости

Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Ведомости
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.

Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.

Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отметил Forbes. В 2017 г. сообщалось, что Безос намерен каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать свою компанию Blue Origin, ориентированную на исследование космоса.

В июле Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

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