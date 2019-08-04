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Число обвиняемых по делу о массовых беспорядках выросло до девяти

Следователи предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве еще троим участникам протестов – Сергею Абаничеву, Даниилу Конову и Владиславу Барабанову, сообщает «ОВД-инфо». Таким образом, общее число обвиняемых по делу выросло до девяти.

Следователи полагают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Он вообще ничего не делал, просто выбросил бумажный стакан из-под кока-колы не глядя, ни в кого не целился», – сказала адвокат Абаничева Светлана Сидоркина «МБХ медиа». Суть претензий к двум другим обвиняемым не раскрывается.

Дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. По этой же статье судили участников протестов на Болотной площади в 2012 г.

В прошлую субботу в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она запомнилась рекордным числом задержанных. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. Ранее шесть человек были арестованы, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

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