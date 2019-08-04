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Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. Россия и США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

В мае президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Они констатировали, что в последнее время радикальные вооруженные формирования часто стали нарушать режим прекращения боевых действий. Стороны договорились о продолжении «интенсивных контактов».