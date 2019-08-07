Зеленский попросил Путина повлиять на власти ДНР

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Британская полиция не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. По его словам, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

The Guardian, ссылаясь на оценку британских спецслужб, отметила, что Путин «вероятно» одобрил нападение на Скрипалей в марте 2018 г. Но для предъявления обвинений необходимо доказать, что российский лидер напрямую с этим связан. «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть такое обвинение», — заявил Басу.

В сентябре прошлого года Скотланд-Ярд и прокуратура Великобритании обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства Скрипалей с использованием вещества типа «Новичка». Позже Лондон объявил их в международный розыск. По словам Басу, сотрудники полиции должны опираться на доказательства, существует большое количество предположений о том, кто несет ответственность за нападение, кто отдавал приказ. Сейчас Лондон добивается экстрадиции Петрова и Боширова для того, чтобы предъявить им обвинения на территории Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. В ходе расследования британские следователи выяснили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Позже в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были найдены Чарли Роули и Дон Стерджес, в срочном порядке их госпитализировали. По версии следствия, они пострадали от аналогичного вещества. Спустя время Стерджес скончалась в больнице. В доме Роули полицейские обнаружили флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри. Скотланд-Ярд объединила расследование этих двух случаев. Ответственность за покушение на Скрипалей ранее британские власти возложили на Москву. В свою очередь Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей