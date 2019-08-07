Зеленский попросил Путина повлиять на власти ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсудил гибель украинских военных в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина». «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – прим. "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – цитирует Зеленского издание.
Сепаратисты самопровозглашенной ДНР 6 августа в ночь атаковали украинские позиции возле Павлополя, погибло четверо военнослужащих Украины. Они входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, сообщает «24 телеканал» Украины. На своей странице в Facebook Зеленский призвал лидеров стран – участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации в Донбассе.
Президенты двух стран впервые поговорили по телефону в начале июля. Тогда инициатором диалога стала украинская сторона. Сам разговор продлился около 20 минут и носил прагматичный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На вопрос, остался ли Путин доволен разговором, Песков отвечать не стал. Пресс-служба украинского лидера сообщила, что ключевым вопросом разговора стало освобождение украинских моряков. Также Путин и Зеленский затронули вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.