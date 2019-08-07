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Дочь экс-президента Киргизии опровергла его задержание

Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец не задержан и все еще находится в Кой-Таше. Об этом она написала в Instagram. «Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности, – наглая ложь», – написала она.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева начался 7 августа. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением его сторонников. Они построили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. В штабе сторонников Атамбаева заявили, что некоторые спецназовцы сдались им в плен. Эту информацию опровергает госкомитет национальной безопасности Киргизии. В данный момент, сообщает телеканал «Апрель», спецназ готовится к новому штурму.

Как сообщает информагентство «24.kg», пострадали не менее 10 человек, некоторые доставлены в больницы, есть один погибший. Другие СМИ не подтверждают информацию о гибели человека в результате штурма.

Атамбаев обвиняется в коррупции и причастности к другим преступлениям, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента страны. Сам экс-глава государства не признает вины.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии