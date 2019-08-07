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Спецназ в Киргизии предпринял вторую попытку штурма резиденции Атамбаева

В Киргизии начался повторный штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, следует из кадров, показанных в эфире телеканала «Апрель». Сторонники Атамбаева надели каски и светоотражающие жилеты, а бойцы спецназа пытаются ворваться в здание, где они закрылись.

Число пострадавших во время первого штурма выросло до 36 человек, согласно данным киргизского минздрава. Как уточняет информагентство «24.kg», из них 15 человек – сотрудники силовых структур с различными травмами. Один боец спецназа скончался, несмотря на усилия врачей, еще один находится в тяжелом состоянии.

В резиденции собрались около двух тысяч сторонников бывшего президента, они перекрыли дорогу, которая ведет к его дому. Электричество в районе резиденции отключено, мобильная связь также работает с перебоями. Ранее дочь Атамбаева Алия Шагиева опровергла сообщения о задержании бывшего президента и заявила, что он остается со сторонникам в резиденции в Кой-Таше.

Атамбаева обвиняют в коррупции и целом ряде других преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести на него уголовное дело. Сам бывший президент отрицает вину.

Штурм резиденции Атамбаева