Противостояние в Киргизии. Главное

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева началась вечером 7 августа около 20.00 по местному времени (17.00 мск). С места событий поступала противоречивая информация о местонахождении Атамбаева, некоторые СМИ практически сразу после начала операции сообщили о его задержании. Позднее эту информацию опровергла дочь Атамбаева Алия Шагиева. По ее данным, экс-президент остается в резиденции в Кой-Таше и он не в безопасности.

Атамбаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести против него уголовное дело.

Противостояние в резиденции Атамбаева

Как сообщает телеканал «Апрель», возле резиденции Атамбаева собрались около двух тысяч его сторонников, они жгут покрышки и строят баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Дорогу к дому Атамбаева блокируют около тысячи его сторонников, передает «Интерфакс». Одна из построек на территории резиденции загорелась, но ее удалось потушить.

Цифровые телеканалы «Апрель», НТС и 5-ый канал, которые транслировали кадры захвата резиденции Атамбаева, были отключены на территории Киргизии и смогли продолжить эфиры только через социальные сети и YouTube. Мобильная связь в районе резиденции фактически не работает, в зданиях отключено электричество.

По данным информагентства «24.kg», в больницах после штурма оказались 23 человека по состоянию полночь по местному времени (21.00 мск). Раненные продолжают поступать в местные больницы. Телеканал «Апрель» сообщил со ссылкой на данные медиков, что один спецназовец скончался от полученных ранений, второй находится в тяжелом состоянии.

Возле резиденции ведется перегруппировка сил спецназа, прибывает подкрепление из Бишкека. Также туда стягиваются сторонники экс-президента. Весь состав МВД Киргизии подняли по тревоге.

В штабе сторонников Атамбаева заявили, что некоторые спецназовцы сдались им в плен. Эту информацию опроверг госкомитет национальной безопасности Киргизии. Ведомство настаивает, что бойцы спецназа используют только резиновые пули, а сторонники Атамбаева стреляют боевыми патронами.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек. Сторонники Атамбаева требуют прекратить спецоперацию против бывшего главы государства и призывают действующего президента Жээнбекова уйти в отставку.

Депутат киргизского парламента Дастан Бекешев сообщил в Twitter, что заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов ведет переговоры со сторонникам Атамбаева, чтобы остановить столкновения.

Что делать Москве

Киргизия — одна из самых нестабильных стран центральноазиатского региона, пояснил «Ведомостям» политолог Андрей Кортунов: «Незапланированные смены власти там происходят достаточно регулярно», — оценивает он. По его словам, это говорит «о слабости институтов, неконсолидированной национальной элите (в Киргизии сильны как территориальные, так и клановые размежевания) и острых социально-экономических проблемах (высокий уровень безработицы, значительная часть населения ездит на заработки в России, Казахстан и т. д.). Страна хронически нестабильна». Были надежды, что ситуация в стране стабилизируется после вхождения Киргизии в Евразэс, но по словам политолога, они не оправдались.

Россия не может позволить себе неконтролируемого развития событий в Киргизии, говорит Кортунов. «Киргизия — член Евразэс. Она важна России. У нас нет границ. Если там начнется что-то серьезное, то поток уже не трудовых мигрантов, а беженцев будет возрастать. Все это понимают. В случае возникновения угрозы стабильности Россия, Казахстан и другие страны будут вынуждены оказать поддержку», — прогнозирует он. Возможно, будут какие-то дополнительные кредиты, программы помощи из Москвы, не исключает он.

Как штурмовали резиденцию Атамбаева в Киргизии