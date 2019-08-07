Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники. В автобусе находились около 40 человек. РИА Новости уточняет, что авария произошла на трассе А-146 у поселка Верхнебаканский: автобус сорвался в кювет после столкновения с легковым автомобилем.
ТАСС сообщает о трех погибших, среди которых двое детей. РИА Новости — о 32 пострадавших. Судьба остальных пассажиров, а также их общее число пока неизвестны. По данным «Интерфакса», часть людей заблокирована в искореженном автобусе. К месту аварии направлены более 20 бригад скорой помощи, передает агентство.
По предварительной информации, автобус принадлежит санаторию «Эллада».
В сообщении на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края говорится, что на место трагедии выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. «На месте работают более 10 бригад скорой медпомощи», — уточнили в ведомстве.