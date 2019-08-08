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Дудь осудил власти за жесткие действия на акциях протеста

Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь осудил власти за «полную оторванность от жизни» и «отношение к человеку как к мешку с костями» в сообщении на своей странице в Facebook. «Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, – это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, – это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь», – написал Дудь.

По его словам, российская политическая жизнь ничем не отличается от советского периода. «В важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни» – так охарактеризовал он работу чиновников.

Дудь указал, что меры, принятые столичными чиновниками и силовиками в ответ на акции протеста, не способствуют поддержанию стабильности в обществе. «Шпалой по лицу теперь может получить любой из нас», – уверен Дудь. Говоря о действиях силовиков на несогласованных акциях протеста, блогер напомнил о подвигах их коллег при штурме захваченной террористами школы в Беслане: «Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги». Дудь охарактеризовал дело Сергея Абаничева, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении силы в отношении представителя власти, как «позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства».

Также журналист подверг критике аполитично настроенных россиян: «Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой».