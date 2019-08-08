Почти 100 человек пострадали при задержании бывшего президента Киргизии
Число пострадавших в ходе столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 98 человек, из них 53 были направлены в больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря минздрава страны Жылдыз Айгерчинову.
По ее данным, 11 сотрудников силовых структур сейчас переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 – отправлены на амбулаторное лечение.
Атамбаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений в 2011–2017 гг.: незаконном обогащении, коррупции и узурпации власти. Также он получил обвинения в незаконной трансформации земель, незаконном освобождении в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева и других эпизодах. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев полностью отрицает причастность ко всем преступлениям.
Спецслужбы Киргизии начали спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии вечером 7 августа около 20.00 по местному времени (17.00 мск). Возле резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш собрались около 2000 его сторонников, они жгли покрышки и строили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Ночью Атамбаев в эфире телеканала «Апрель» обратился к бойцам спецназа с призывом не стрелять в людей. Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента. Во второй половине дня 8 августа силовики вывезли Атамбаева из его резиденции. По информации местных СМИ, Атамбаев сам решил сдаться властям.