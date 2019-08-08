Силовики задержали Атамбаева

Александр Малышев / ТАСС

Силовики вывезли из резиденции в Кой-Таше бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента. Эту информацию подтверждает агентство 24.kg. По его данным, Атамбаев сам решил сдаться властям.

Однако автомобиль с бывшим президентом не пропустили сторонники Атамбаева, указывает издание. Силовикам пришлось развернуться и везти задержанного по объездной дороге. Вместе с Атамбаевым задержаны его советник Фарид Ниязов и официальный представитель Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева. По данным «РИА Новости», штаб президента намерен защищать его интересы в суде.

Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента. Число пострадавших достигло 80 человек. Один боец спецназа погиб.

Ночью Атамбаев в эфире телеканала «Апрель» обратился к бойцам спецназа: «Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас». Несколько часов после этого времени сторонники Атамбаева и сотрудники правоохранительных органов не стреляли друг в друга. Однако позже штаб Атамбаева заявил о новом столкновении. После задержания Атамбаева столкновения не прекратились, сторонники бывшего президента закидывали спецназ камнями.

Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он был президентом Киргизии с 2011 по 2017 г. В период избирательной кампании он называл Сооронбая Жээнбекова своим преемником и поддерживал его кандидатуру. Вскоре после избрания Жээнбеков инициировал расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. На членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела.

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. Бывший глава государства заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер и сам он преступлений не совершал.

Как штурмовали резиденцию Атамбаева