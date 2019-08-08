Силовики разогнали сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева в Бишкеке
Сотрудники силовых ведомств разогнали сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека, передает «Интерфакс». На центральной площади Бишкека собралось более 1000 сторонников экс-президента.
Протестующие вышли на проезжую часть и выкрикивали лозунги с требованием отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. После этого около 300 сотрудников милиции оттеснили собравшихся от здания парламента и с центральной площади города. Они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента в селе Кой-Таш вблизи киргизской столицы. Число пострадавших достигло 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Атамбаев сам решил сдаться спецназу. Его привезли в главное следственное управление госкомитета национальной безопасности Киргизии, чтобы допросить.
Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 г. Он лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям. Бывший глава государства заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер и сам он преступлений не совершал.