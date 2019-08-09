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Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева. Ей позвонил человек, который представился начальником отдела охраны общественного порядка Александром Махониным и назначил встречу 9 августа в 13.00.

Целью встречи будет обсуждение деталей и мер безопасности на митинге, рассказала Вихарева Дождю. В разговоре с Махониным она сообщила, что организаторы уже обсуждали этот вопрос с мэрией и не обязаны приходить в полицию, добавив, что они могут прийти вместе с адвокатом, но им в этом отказали. «Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию.

Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Однако накануне организаторы митинга сообщили, что столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии. Власти решили запретить музыкальные выступления со сцены. Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и «Кровосток».

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в связи с выборами Мосгордуму. На каждой были задержаны порядка тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.