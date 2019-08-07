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Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии

Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар. Он указал, что является одним из организаторов митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие с числом участников до 100 000 человек было согласовано мэрией Москвы.

Организаторы митинга встретились с замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником, чтобы обсудить технические вопросы проведения митинга. На этом совещании выяснилось, что мэрия решила запретить музыкальные выступления со сцены. «Вообще такой запрет абсурден», – отметил Азар.

Он и другие организаторы мероприятия считают, что власти не должны вмешиваться в формат проведения митинга. «Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и «Кровосток». И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа», – заявил он.

Face на Rhymes Show: «Народ все равно всех победит. Допускай». pic.twitter.com/6q2HU9P5HP — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева подтвердила «Открытым медиа», что группа действительно планирует выступить на митинге, несмотря на запрет мэрии. «Как она может нам запретить петь?» – отметила она. Музыкант Face ранее уже высказывался в поддержку участников митингов за допуск на выборы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В частности, 3 августа на Rhymes Show он заявил со сцены: «Народ все равно всех победит. Допускай».

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На каждой были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Участники акций выступают против политических репрессий и за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму.

Парк Горького сообщил о проведении 10 августа фестиваля Meat&Beat, где выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA и другие артисты. Время проведения мероприятия совпадает с акцией оппозиции в центре города. О проведении фестиваля до 7 августа не было известно. Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в Парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа. На «Шашлык Live», по данным мэрии, пришло более 300 000 гостей, что превышает численность многих крупных европейских музыкальных фестивалей, которые обычно анонсируются не за один месяц.