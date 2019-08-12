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Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров. «Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания», – заявила Памфилова радиостанции. По ее словам, письмо Яшина она еще не видела, но для переноса выборов пока нет серьезных оснований.

«Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», – добавила Памфилова. ЦИК еще не закончил рассмотрение всех обращений, отметила она.

Яшин написал письмо Памфиловой из 2-го спецприемника столичного управления МВД России, где отбывает административный арест за нарушение правил проведения митинга. В письме Яшин отметил, что выборы в Мосгордуму обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией». По его словам, силовые методы подавления протестов не испугали горожан. По мнению Яшина, об этом свидетельствует тот факт, что на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа пришло около 60 000 человек – это втрое больше, чем на предыдущую не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа.

ЦИК 9 августа не удовлетворил жалобу Яшина и отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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