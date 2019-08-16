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ФТС объяснила задержание матери, купившей лекарство за границей

Федеральная таможенная служба (ФТС) прокомментировала задержание в московском отделении «Почты России» матери, которая заказала за рубежом лекарства для ребенка, больного эпилепсией. В комментарии ведомства говорится, что она была задержана 12 августа, когда пришла получить посылку с психотропным препаратом фризиум, не зарегистрированным в России.

«Она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения данного препарата», – подчеркнули в ведомстве, напомнив, что в России его оборот запрещен. ФТС завела уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ. Задержанная проходит свидетелем по этому делу.

Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании матери, которая пришла получить посылку с препаратом для своего сына, у которого диагностирована эпилепсия. Лекарство, не зарегистрированное в России, она заказала из-за рубежа. Фризиум ребенку назначил врач, уточнила Мониава. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у женщины, в ходе которого изъяли компьютер.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело против матери будет передано в Главное следственное управление. Она не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение. Ранее Следственный комитет России заявил, что не возбуждал дело в отношении матери и не получал такое дело в свое производство.