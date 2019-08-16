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«Мосгортранс» объяснил подачу иска к оппозиционерам после акции протеста

Причиной иска «Мосгортранса» к оппозиционерам стали сбои на маршрутах, которые возникли из-за несанкционированных перекрытий дороги. Об этом говорится в официальном Twitter госпредприятия.

«Если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) – все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор», – отмечается в сообщении. Там же упоминается, что компания получила жалобы на то, что не ездили автобусы.

Ранее к сразу нескольким оппозиционным политикам были поданы иски на общую сумму в 13 млн руб.: к политикам Илье Яшину, Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, Георгию Албурову и Владимиру Милову. Причина – ущерб организаций от проведения в столице несогласованной акции протеста 27 июля. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР». Первое курирует городские перевозки автобусов, троллейбусов и трамваев, второе – уборкой, ремонтом и содержанием дорог, третья компания арендует на Тверской помещение и предоставляет там услуги общественного питания.

27 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционным политикам кандидатами в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на митинге были задержаны 1373 человека.