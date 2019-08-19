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США провели испытание новой крылатой ракеты наземного базирования

Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, передает телеканал CNN. «Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у Западного побережья США. Сейчас мы оцениваем результаты испытания», – заявила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон. По ее словам, ракета был выпущена с мобильной пусковой установки. Она поразила цель после более чем 500 км полета, уточнила Глисон.

По информации CNN, ракету выпустили с острова Сан-Николас в Тихом океане. Как отмечает телеканал, характеристики новой ракеты не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США.

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушениях его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ракету, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США согласно предусмотренной процедуре вышли из ДРСМД. В этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено. Согласно договору стороны брали на себя обязательство не заниматься разработкой, производством, испытаниями баллистических и крылатых ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).