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Политика
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Архангельские власти объяснили попадание радиоактивного вещества в организм врача

Ведомости
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После взрыва на военном полигоне под Архангельском были обследованы более 100 человек – врачи, лечившие раненых, различные специалисты, водители, пилоты и другие люди, участвовавшие в ликвидации последствий инцидента, сообщил пресс-центр правительства Архангельской области. Превышения допустимых уровней радиоактивности ни у кого из них не выявлено, говорится в сообщении.

Однако у одного специалиста в мышечных тканях были обнаружены «подпороговые количества элемента цезий-137», который является продуктом распада радионуклидов. Но архангельские власти не стали связывать этот факт с взрывом. По их мнению, цезий-137 мог попасть в организм врача через продукты, которые он ел, например, через рыбу, грибы, лишайники и водоросли.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

На прошлой неделе издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщило, что врачей Архангельской областной клинической больницы, куда были доставлены трое пострадавших, не предупредили о том, что раненые могли подвергнуться воздействию радиации. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Информацию 23 августа частично подтвердил один из сотрудников больницы Игорь Семьин. Согласно информации на сайте медицинского учреждения, он является сердечно-сосудистым хирургом. На своей странице «В контакте» Семьин написал, что его коллеги, которые лечили раненых, не были защищены от радиации. «Врачи, мои коллеги, которые оказались перед пострадавшими без ничего, банально респираторов не было. Никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь как хотите», – написал он.

Всего с пострадавшими, которые могли быть заражены радиацией, контактировали около 90 человек, оказавшихся в зоне риска может быть больше, рассказали телерадиокомпании BBC сотрудники архангельской больницы. По их словам, у пострадавших были все признаки лучевой болезни. «Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы, и видно, как гибнет этот росток. Это означает: очень большая доза радиации», – рассказали собеседники BBC.

Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи попытались изолировать их от остальных больных и обезопасить себя подручными средствами, продолжили медики. На следующий день, по их словам, пострадавших увезли в Москву, а в больнице провели дезактивацию.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя. По его словам, Huawei ищет способы заменить ключевых американских поставщиков и продолжает разрабатывать альтернативные американским технологии, необходимые для изготовления оборудования.

Как отмечает агентство, названный Сюйем ущерб немного меньше» первоначальной оценки, которую давал основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. Тогда он говорил, что Huawei из-за ограничений США будет вынуждено снизить производственные мощности, из-за чего выручка в ближайшие два года сократится на $30 млрд относительно прогнозов.

В пятницу, 23 августа Huawei представила новый процессор Ascend 910 с встроенным искусственным интеллектом. компания надеется, что он составит конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp., отмечает Bloomberg. Ранее, 9 августа компания представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS (китайский вариант названия – Hongmeng – «Ведомости»). Со временем Huawei собирается заменить ею Android в своих продуктах.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

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Политика
Новости

Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на шествие по бульварам 3 сентября

Ведомости
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Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, сообщается в Telegram-канале Дмитрия Гудкова.

«Цель публичного мероприятия – выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий», – отмечается в сообщении.

Ранее власти Москвы отказались согласовать шествия по бульварам 31 августа. Отказ получили муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия. Кроме того, мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова, обосновав это тем, что на проспекте будет проходить другое мероприятие.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны порядка 1000 человек.

Новости СМИ2
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Финансы
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ЦБ сообщил о снижении максимальной средней ставки вкладов в рублях

Ведомости
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Средняя максимальная ставка вкладов в рублях на основе данных топ-10 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц во второй декаде августа снизилась до 6,8%. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка. В первой декаде месяца этот показатель составлял 6,82%.

При вычислении средней максимальной ставки вкладов учитываются данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

За первую половину августа доходность рублевых депозитов, по подсчетам «Ведомостей», уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Снижаются и ставки вкладов в долларах и евро. Представители банков объясняют это снижением ключевой ставки ЦБ, «рыночной тенденцией» и конкуренцией.

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Экономика
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Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

Ведомости
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Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters. Всего под новые пошлины попадут 5078 наименований товаров, в том числе сельскохозяйственная продукция, автомобили, небольшие самолеты и нефть. Некоторые пошлины вступят в силу 1 сентября, а другие – 15 декабря.

Этот шаг стал ответом на действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в начале августа объявил о введении 10%-ных пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Правда, позже США отложили введение пошлин на некоторые товары, включая мобильные телефоны, мониторы и ноутбуки, до 15 декабря. До этого Вашингтон также обложил 25%-ными пошлинами китайский импорт на $250 млрд.

В свою очередь Пекин ранее ввел пошлины на поставки американских товаров стоимостью $110 млрд.

Рынки моментально и негативно отреагировали на новость. Цена нефти Brent рухнула более чем на 2%, WTI – более чем на 3%.

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Политика
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Следователи изъяли курсовые работы студента ВШЭ Егора Жукова

Ведомости
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Следователи изъяли из Высшей школы экономики (ВШЭ) личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля, написал на своей странице в Facebook его адвокат Илья Новиков. Он предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах», так как на видео из уголовного дела нет ни одного эпизода, где Жуков ведет себя агрессивно.

Следственный комитет признал, что на видеозаписи, где человек «дирижирует» толпой на акции 27 июля, был не Жуков, а другой человек, заявил ранее Новиков. Официально СК это не подтверждал. Адвокат пояснил, что именно с этим видео были связаны первые претензии следствия к студенту. Однако ведомство не планирует отказываться от предъявленных ему обвинений, добавил Новиков.

Жукову предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках 1 августа. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал его до конца сентября. Около 300 преподавателей ВШЭ просили суд освободить Жукова. Поручителями за него выступили более 600 человек, в том числе незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и рэпер Оксимирон, который также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Политика
Новости

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Ведомости
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Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации. Положительный допинг-тест Кузнецов сдал на последнем чемпионате мира по хоккею.

После получения положительного результата теста на запрещенные вещества спортсмен может попросить повторного тестирования. Но Кузнецов не просил вскрывать пробу B. Срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 г.

В мае после чемпионата мира по хоккею Кузнецова обвинили в употреблении наркотиков. В интернете распространяли видео, на котором Кузнецов говорил по телефону в гостиничном номере, а на столе перед ним был белый порошок. Международная федерация хоккея и руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз» инициировали проверку после появления этого видео.

Спортсмен отрицал употребление запрещенных веществ. Он утверждал, что никогда не принимал наркотики и видео было снято в 2018 г. в Лас-Вегасе. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», – говорил он в интервью изданию «Спорт экспресс».

Кузнецов – один самых известных и успешных российских хоккеистов за океаном, ему 27 лет. За «Вашингтон» он играет c 2014 г., на его счету 101 заброшенная шайба и 236 результативных передач в 416 играх. В сезоне 2017–2018 гг. Кузнецов вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром турнира. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира.

Бизнес
Новости

В Москве открыли первый шоурум автомобилей Aurus

Ведомости
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На территории комплекса «Москва-сити» открыли первый шоурум автомобилей Aurus. В галерее представлена модель Senat, которая будет стоить 18 млн руб., заявил на открытии гендиректор дистрибуторской компании «Аурус» Адиль Ширинов. Эту цену ранее называл и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Цена лимузина и других моделей будет объявлена позже, отметил Ширинов. Купить машину пока нельзя – по-прежнему принимаются заявки без обязательств сторон. Розничные продажи стартуют в 2020 г. По словам Ширинова, сейчас в портфеле примерно 500 заявок.

Проект создания автомобилей Aurus на единой модульной платформе был профинансирован из федерального бюджета и обошелся в более чем в 12 млрд руб. Машины выпускаются мелкими сериями на мощностях главного разработчика – ФГУП «НАМИ». У этого научного центра – 63,5% в «Аурусе», еще 36% – у фонда Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 0,5% – у «Соллерса» Вадима Швецова.

Мощности НАМИ позволяют выпускать до 250 машин в год. В 2020 г. планируется выпустить до 200 шт. В конце 2020 г. – начале 2021 г. начнется уже серийное производство Aurus – в Татарстане на заводе совместного предприятия Ford Sollers, которое контролируется «Соллерсом». Проектная мощность завода – до 5000 машин, на нем будут выпускать все модели Aurus, пояснил Ширинов. Пока сертификацию прошли седан и лимузин, на очереди минивэн и кроссовер. По словам Ширинова, их планируется показать публике в 2020 г.

Политика
Новости
Ирина Чевтаева|Виталий Петлевой

Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

Ведомости
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Бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации собеседника агентства, топ-менеджер находится в другой стране. Лисовиченко действительно объявили в международный розыск, подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к Антипинскому НПЗ. Он добавил, что ранее топ-менеджер был объявлен в федеральный розыск, теперь же – в международный.

Следственный комитет (СКР) 18 июля возбудил уголовное дело против Лисовиченко. Однако ведомство не раскрывало фамилию подозреваемого. По информации следствия, бывшего гендиректора подозревали в заключении заведомо невыгодного договора купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. В отношении топ-менеджера расследуется дело по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). 22 июля СКР сообщил, что бывший гендиректор скрывается за границей.

Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября 2018 г.

В середине июля Лисовиченко подал иск в Ленинский районный суд г. Тюмени. Он потребовал от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. В иске, с которым ранее ознакомились «Ведомости», Лисовиченко указал, что 11 февраля 2008 г. совет директоров завода поставил перед ним задачу – до II квартала 2014 г. вывести НПЗ на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015 г. – 9 млн т, а к III кварталу 2018 г. достроить еще несколько установок. В качестве премии совет директоров утвердил ему $10 млн, которые он и пытается получить с 12 ноября 2018 г. Завод, по мнению топ-менеджера, не выполнил своих обязательств, хотя должен был перечислить деньги до 15 ноября 2018 г. В связи с этим Лисовиченко просил суд взыскать 752,7 млн руб. К иску бывший гендиректор приложил копию протокола совета директоров от февраля 2008 г. и приказ о премировании. В копии протокола четко сформулированных планов развития предприятия нет, утверждал представитель Антипинского НПЗ. По его словам, приказ о премировании себя Лисовиченко подписал за день до увольнения.

Антипинский НПЗ через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку. Общая задолженность завода перед банками составляет $5 млрд. Крупнейшим кредитором является Сбербанк ($3 млрд долга), ранее рассказывали «Ведомостям» четыре собеседника, близких к предприятию. В мае НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области иск о признании себя банкротом. После трехмесячного простоя предприятие запустили 18 июля.

Технологии
Новости

Twitter пожаловался в Верховный суд на штраф в 3000 рублей

Ведомости
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Верховный суд зарегистрировал жалобу Twitter на выписанный штраф в размере 3000 руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет», – сказала представитель суда, уточнив, что это решение будет принято до начала октября.

В начале апреля Таганский районный суд Москвы обязал Twitter заплатить 3000 руб. штрафа за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.  Позже компания пыталась оспорить вынесение штрафа в Мосгорсуде, но решение нижестоящей инстанции было признано законным.

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Политика
Новости

Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач

Ведомости
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Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу Росгвардия не сможет требовать только объекты в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также объекты культурного наследия. Речь идет о служебно-боевых задачах в соответствии с некоторых пунктами федерального закона «О войсках национальной гвардии России». К примеру, для охраны общественного порядка, контртеррористической операции, содействия ФСБ в охране госграницы.

Для предоставления здания или участка Росгвардии надо будет отправить письменный запрос, при экстренных ситуациях будет достаточно запроса в устной форме (однако через сутки надо будет отправить также письменное подтверждение). У местных властей будет 10 дней для принятия решения. На какой именно срок Росгвардия может получить право забирать здания, в документе не уточняется.

В августе 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий Минобороны изымать земельные участки для строительства оборонных объектов. В мае глава государства предоставил аналогичное право Федеральной службе безопасности, а до этого, в марте, – Федеральной службе охраны.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Ведомости
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.

Сделку уже одобрили советы директоров Hasbro и Entertainment One, теперь им предстоит получить разрешение регулирующих органов. Компании ожидают, что она будет завершена в IV квартале 2019 г.

Hasbro – крупнейшая в мире компания по производству игрушек. Ей принадлежат права на такие бренды, как «Трансформеры», «Звездные войны», «Покемоны», My Little Pony и др. Кроме того, у Hasbro есть права на настольные игры «Монополия» и «Дженга».

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