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Второй за день самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку

Ведомости
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Второй за день борт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Геленджика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

По его словам, самолет приземлился с незначительными неисправностями. «Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой», – сказал Скуратов. Как указал информированный источник агентства, причиной экстренной посадки самолета в Геленджике мог стать перегрев двигателя. Эта экстренная посадка стала вторым подобным инцидентом за сутки, подтвердили в авиакомпании.

Ранее 23 августа в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив – Сочи. По предварительным данным, у борта произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту самолета находились 160 пассажиров.

Пассажирский Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Экономика
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Маршрут трассы в Китай синхронизируют с инновационными кластерами в регионах

Ведомости
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Маршрут международного транспортного коридора Европа – Западный Китай планируется синхронизировать с туристическими и инновационными кластерами в российских регионах, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

В материале отмечается, что принято решение провести анализ охвата транспортным коридором точек экономического роста регионов, а также синхронизировать его с развитием индустриальных и инновационных кластеров и туристических центров. Такая работа будет проведена с участием регионов, по которым проходит маршрут.

Маршрут «Европа – Западный Китай» состоит из трех основных частей. Первый проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М-11 и Центральную кольцевую автодорогу. Строительство М-11 предполагается завершить в 2019 г., а участков ЦКАД, находящихся в составе международного маршрута, — до конца 2021 г. Второй участок — это скоростная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой «Москва – Нижний Новгород – Казань» до границы с Казахстаном. Наиболее значимым проектом на указанном участке является строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу и выходом на автодорогу М-5 «Урал». 

Ранее «Ведомости» выяснили, что президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, чтобы оптимизировать ее. 

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Экономика
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Орешкин спрогнозировал инфляцию вблизи 3% в начале следующего года

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин ожидает, что инфляция в России приблизится к 3% в годовом выражении уже в I квартале 2020 г., а по итогам 2019 г. «точно будет ниже 4%» (его слова приводит ТАСС).

По словам министра, в России сейчас наблюдаются сильные дезинфляционные тенденции и нехватка спроса в экономике, поэтому инфляция будет замедляться, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка.

Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене на нефть в 2019 г. В весеннем прогнозе был заложен доллар по 66 руб. и нефть по $63,4 за баррель, напомнил министр, подчеркнув, что пересмотр будет минимальным.

Ранее Орешкин говорил, что Минэкономразвития подготовит уточненный макропрогноз, в котором будет заложена инфляция на текущий год ниже 4% (в нынешнем прогнозе – 4,3%).

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Политика
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Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров, который баллотировался в 45-м округе, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил 23 августа в Twitter. «Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить все», – написал Колмагоров.

В окружной избирательной комиссии «Ведомостям» подтвердили, что от кандидата поступило заявление, комиссия его рассмотрела и приняла. В заявлении Колмагоров указал, что снимается с выборов по семейным обстоятельствам. Однако позже он привел другую версию, сообщив, что снялся из-за судимости, которая у него была в 2001 г. При этом, по словам политика, эта судимость была снята и погашена, поэтому при подаче документов в избирком кандидат указал, что судимостей нет.

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму. «В причинах разбираемся, будем противодействовать давлению, если оно имело место», – сказал он. Если оснований будет достаточно, КПРФ рассмотрит легитимность выборов после того, как они пройдут, добавил Кумин.

Накануне кандидатуру Колмагорова поддержал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, который тоже выдвигался в 45-м округе. «Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своем 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?» – написал политик в Fаcebook. Яшин предлагал голосовать за Колмагорова в рамках «Умного голосования», продвигаемого Алексеем Навальным.

«Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.

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Политика
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Суд добавил Дмитрию Гудкову 10 суток ареста

Ведомости
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Коптевский районный суд добавил политику Дмитрию Гудкову 10 суток ареста за призыв участвовать в акции 27 июля, об этом сообщается в его канале в Telegram. Гудков еще отбывает арест сроком 30 суток, его должны были освободить через несколько дней. Поскольку сроки ареста в подобных случаях не суммируются, а протекают одновременно, общий срок ареста увеличен на 6 суток.

Гудков признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции) за публикацию в Facebook, в которой он призывал москвичей выйти в центр города 27 июля.

Тверской суд столицы 30 июля приговорил Гудкова к 30 суткам ареста. Полиция задержала Гудкова 28 июля на выходе из магазина из-за акции, прошедшей возле  Мосгоризбиркома 14 июля.

Московские суды не первый раз повторно арестовывают оппозиционеров, срок ареста которых подходит к концу. В частности, политик Илья Яшин 20 августа был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

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Бизнес
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НХЛ отказалась считать кокаин допингом в ситуации с Кузнецовым

Ведомости
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) в отличие от Международной федерации хоккея не считает кокаин запрещенной субстанцией, способной влиять на результат спортсмена. Об этом говорится в заявлении заместителя комиссионера лиги Билла Дэйли о ситуации с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым.

По его словам, прием кокаина – это употребление наркотиков, что требует незамедлительного вмешательства, оценки и принудительного лечения. Кузнецов, отметил Дэйли, добровольно обратился за помощью и выразил готовность регулярно проходить повторные тесты. Кроме того, сообщил Дэйли, Кузнецов согласился встретиться с комиссионером Гэри Беттманом, чтобы обсудить ситуацию и свое поведение перед открытием тренировочных лагерей.

Международная федерация хоккея ранее объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года – до июня 2023 г. – за употребление кокаина. На последнем чемпионате мира по хоккею он сдал положительный тест и не просил вскрывать пробу B.

Кузнецов – нападающий клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» и сборной России. Он один из самых известных и успешных российских хоккеистов за границей. Ему 27 лет.

За «Вашингтон» Кузнецов играет c 2014 г. На его счету 101 заброшенная шайба и 236 результативных передач в 416 играх. В сезоне 2017–2018 гг. Кузнецов вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром турнира. В 2017 г. он подписал с «Вашингтон кэпиталз» восьмилетний контракт, его сумма – $62,4 млн. Таким образом, его средняя зарплата – $7,8 млн в год. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира.

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Бизнес
Новости

Акции «Мечела» подорожали на 10% на новостях о продаже доли в Эльгинском месторождении

Ведомости
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Обыкновенные акции «Мечела» росли почти на 10%, а привилегированные – на 7,6% после новости о продаже доли в Эльгинском месторождении, следует из данных Московской биржи.

К 16.35 мск привилегированные акции «Мечела» росли на 2,20% до 91,8 руб., обыкновенные – на 5% до 60,06 руб. Ранее в ходе торгов префы подскакивали на 7,6% до 96,35 руб., обыкновенные акции – на 9,7% до 63,75 руб.

Кроме того, «Ведомости» выяснили, что компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телекомоператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России угольных проектов – Эльге (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля). Еще 51% в этом проекте принадлежит «Мечелу» Игоря Зюзина.

Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», однако компания закредитована: ее долг – 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает 6 EBITDA.

Бизнес
Новости

Умер бизнесмен, занимавший 11-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes

Ведомости
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На 80-м году жизни умер бизнесмен Дэвид Кох, сообщает Bloomberg со ссылкой на его официального представителя Кристин Николас. Вместе со своим братом Чарльзом Кохом он занимал 11-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием в $50,5 млрд.

Как пишет Bloomberg, большую часть его состояния составляет 42%-ная доля в Koch Industries – одной из крупнейших корпораций США, выручка которой – около $110 млрд в год. Ее деятельность включает, в частности, переработку нефти, производство удобрений и автомобильных компонентов, а также инвестиции.

Дэвид Кох, как и его брат, стал известен скорее за продвижение своих идей, нежели за деловую хватку, отмечает агентство. Он придерживался либертарианских взглядов и поддерживал республиканскую партию США. На его деньги были выращены такие политические фигуры, как вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, подчеркивает Bloomberg. Вместе с тем Кохи не были сторонниками Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. Причиной стали расхождения в вопросе свободного рынка.

В июне 2018 г. он отошел от дел в Koch Industries из-за проблем со здоровьем. Кох проживал в Нью-Йорке и был богатейшим жителем города, пишет Bloomberg.

Технологии
Новости

Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя. По его словам, Huawei ищет способы заменить ключевых американских поставщиков и продолжает разрабатывать альтернативные американским технологии, необходимые для изготовления оборудования.

Как отмечает агентство, названный Сюем ущерб немного меньше первоначальной оценки, которую давал основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. Тогда он говорил, что из-за ограничений США Huawei будет вынуждена снизить производственные мощности, из-за чего выручка в ближайшие два года сократится на $30 млрд относительно прогнозов.

В пятницу, 23 августа, Huawei представила новый процессор Ascend 910 со встроенным искусственным интеллектом. Компания надеется, что он составит конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp., отмечает Bloomberg. Ранее, 9 августа, компания представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS (китайский вариант названия – Hongmeng. – «Ведомости»). Со временем Huawei собирается заменить ею Android в своих продуктах.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Выбор редактора
Политика
Новости

Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на шествие по бульварам 3 сентября

Ведомости
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Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, сообщается в Telegram-канале Дмитрия Гудкова.

«Цель публичного мероприятия – выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий», – отмечается в сообщении.

Ранее власти Москвы отказались согласовать шествия по бульварам 31 августа. Отказ получили муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия. Кроме того, мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова, обосновав это тем, что на проспекте будет проходить другое мероприятие.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны порядка 1000 человек.

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов в рублях

Ведомости
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Средняя максимальная ставка вкладов в рублях на основе данных топ-10 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц во второй декаде августа снизилась до 6,8%. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка. В первой декаде месяца этот показатель составлял 6,82%.

При вычислении средней максимальной ставки вкладов учитываются данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

За первую половину августа доходность рублевых депозитов, по подсчетам «Ведомостей», уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Снижаются и ставки вкладов в долларах и евро. Представители банков объясняют это снижением ключевой ставки ЦБ, «рыночной тенденцией» и конкуренцией.

Экономика
Новости

Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

Ведомости
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Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters. Всего под новые пошлины попадут 5078 наименований товаров, в том числе сельскохозяйственная продукция, автомобили, небольшие самолеты и нефть. Некоторые пошлины вступят в силу 1 сентября, а другие – 15 декабря.

Этот шаг стал ответом на действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в начале августа объявил о введении 10%-ных пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Правда, позже США отложили введение пошлин на некоторые товары, включая мобильные телефоны, мониторы и ноутбуки, до 15 декабря. До этого Вашингтон также обложил 25%-ными пошлинами китайский импорт на $250 млрд.

В свою очередь Пекин ранее ввел пошлины на поставки американских товаров стоимостью $110 млрд.

Рынки моментально и негативно отреагировали на новость. Цена нефти Brent рухнула более чем на 2%, WTI – более чем на 3%.

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