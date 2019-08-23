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Второй за день самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку

Второй за день борт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Геленджика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

По его словам, самолет приземлился с незначительными неисправностями. «Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой», – сказал Скуратов. Как указал информированный источник агентства, причиной экстренной посадки самолета в Геленджике мог стать перегрев двигателя. Эта экстренная посадка стала вторым подобным инцидентом за сутки, подтвердили в авиакомпании.

Ранее 23 августа в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив – Сочи. По предварительным данным, у борта произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту самолета находились 160 пассажиров.

Пассажирский Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»