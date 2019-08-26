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Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Никулинский районный суд Москвы принял к производству иск о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа. Об этом говорится в материалах, размещенных в картотеке судебных дел.

Иск в суд подал Никулинский межрайонный прокурор Москвы 9 августа. Судебное заседание по делу назначено на 2 сентября. На данный момент иск находится на рассмотрении у судьи.

Как отмечает Telegram-канал «Апология протеста», поводом для иска стало именно участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве. «Отец попал в провластный видеоролик как «охранник Навального», – отмечается в сообщении канала.

Ранее, 6 августа, прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, пришедших с годовалым сыном 27 июля на митинг. Ведомство считает, что во время протестной акции родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности его здоровье и жизнь. Ребенку был причинен физический и моральный вред, отмечают в надзорном ведомстве. Позже Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 125 (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Родители по данному делу проходят свидетелями.

Столичная прокуратура ранее обещала проверить другие факты участия несовершеннолетних и родителей с детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.

Акция протеста 3 августа была не согласована с мэрией Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг закончился разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», во время акции протеста были задержаны более 1000 человек.

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