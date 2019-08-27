Власти запустят онлайн-сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД
На сайте gosuslugi.ru запустят онлайн-сервис для обжалования автомобилистами штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), пишет РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.
В тестовом режиме онлайн-сервис заработает в 2020 г. Помимо обжалования штрафов через сервис можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Отвечать за работу сервиса будет Минкомсвязи. Для того чтобы начать пользоваться сервисом, автомобилисту необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещение о штрафе будет приходить водителю в день вынесения постановления. При помощи сервиса можно будет отправить ГИБДД запись с видеорегистратора и другие доказательства неправомерности штрафа.
Сейчас для обжалования штрафа автомобилисту необходимо в течение 10 суток обратиться в ведомство, выписавшее его. В Москве, например, штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции и Администратора московского парковочного пространства.