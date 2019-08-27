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Власти запустят онлайн-сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД

Ведомости
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На сайте gosuslugi.ru запустят онлайн-сервис для обжалования автомобилистами штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), пишет РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.

В тестовом режиме онлайн-сервис заработает в 2020 г. Помимо обжалования штрафов через сервис можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Отвечать за работу сервиса будет Минкомсвязи. Для того чтобы начать пользоваться сервисом, автомобилисту необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещение о штрафе будет приходить водителю в день вынесения постановления. При помощи сервиса можно будет отправить ГИБДД запись с видеорегистратора и другие доказательства неправомерности штрафа.

Сейчас для обжалования штрафа автомобилисту необходимо в течение 10 суток обратиться в ведомство, выписавшее его. В Москве, например, штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции и Администратора московского парковочного пространства.

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The Verge: Facebook разрабатывает конкурента Snapchat

Ведомости
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Facebook разрабатывает новый мессенджер под названием Threads, который будет дополнять Instagram, сообщает The Verge.

Пользователь Threads помимо фото, видео и текста сможет в постоянном и автоматическом режиме делиться информацией с кругом ближайших друзей, пишет издание, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении скриншоты. В частности, в нем будут публиковаться местоположение и скорость пользователя. Новый мессенджер очень похож на тот, который уже имеется внутри Instagram, отмечает The Verge.

В мае этого года Instagram прекратил работу над отдельным мессенджером под названием Direct, которую он вел с 2017 г., напоминает издание. Руководители компании говорили, что бета-тестерам не нравилось переключение между приложениями, но отмечали, что компания осталась заинтересована в создании нового мессенджера.

Мессенджер, который выстроен вокруг ближайшего круга друзей, может быть очень популярным, подчеркивает The Verge, приводя в пример Snapchat. Согласно отчетам, пишет издание, средний пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, нежели средний пользователь Instagram. Facebook и Instagram уже давно стремятся к такому же вовлечению молодых пользователей, каким пользуется Snapchat, и новый мессенджер — это еще одна попытка составить сопернику конкуренцию.

Когда будет запущен Threads, неизвестно. Instagram отказался от комментария.

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СБР сообщил о договоренностях со спортсменами о рекламных местах на форме

Ведомости
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Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами российской сборной об условиях контрактов, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента союза Владимира Драчева. По его словам, вопрос, связанный с условиями контрактов, обсуждался на правлении СБР c участием призера чемпионатов мира Александра Логинова, олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко, а также чемпионов мира Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Спортсмены объяснили руководству СБР, что они недовольны количеством рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

«Мы обо всем договорились... Этот сезон будет переходным, мы пошли навстречу», – сказал Драчев. Он пояснил, что каждому спортсмену сборной подготовят к уже подписанному контракту индивидуальный договор, позволяющий исполнить обязательства перед личным спонсором. В будущем СБР разработает универсальный по форме контракт, в котором будет прописываться количество рекламных мест для личных спонсоров в зависимости от результатов биатлониста по итогам сезона.

Драчев 23 августа говорил, что из-за условий контракта Логинов отказался подписать контракт с союзом. Недовольство его условиями высказали также Малышко, Бабиков и Гараничев. Однако ранее они уже подписали документ.

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Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать – и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР – взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся – значит, у нас отношения не получились. Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет. Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП. Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга – значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

Логинов прокомментировал сложившуюся ситуацию в Instagram: «Мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет». По словам биатлониста, спортсмены не требуют с союза «ни бонусов, ни призовых». «Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП (Центр спортивной подготовки Минспорта. – «Ведомости»)», – пояснил Логинов.

Малышко в интервью «РИА Новости» рассказал, почему он был вынужден подписать контракт с союзом. По его словам, СБР каждый сезон подает списки в ЦСП на формирование команды. В свою очередь ЦСП выплачивает спортсменам, включенным в списки, стипендию и зарплату. «Нам вручили эти договоры и сказали, что если мы их не подпишем, то нас в списки не включат и в ЦСП мы ничего не получим», – отметил Малышко. По его словам, именно по этой причине многие молодые спортсмены на первом сборе в апреле подписали документ.

В контракте союза с биатлонистами прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату бонусов за высокие результаты. При этом подписавший контракт спортсмен в первую очередь должен выполнять обязательства перед спонсорами союза, а не перед личными спонсорами, несмотря на то что большую часть доходов биатлонисты получают от личных спонсорских соглашений с производителями спортивной продукции. Компании платят спортсменам за использование их логотипа, например, на костюме, шапочке или даже винтовке. Однако союз отдает лучшие места на экипировке биатлонистов своим спонсорам и требует от спортсменов согласования личных контрактов.

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Политика
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ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

Ведомости
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Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа. Ответ ведомства на запрос Чихунов опубликовал на странице в Facebook.

Ведомство пояснило юристу, что оснований для привлечения главы государства к ответственности нет. «Дорожное движение – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог... Во время проведения различных протокольных мероприятий... соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается», – отметили в МВД. В связи с этим на лица и транспорт, задействованный в таких мероприятиях, нормы Правил дорожного движения не распространяются.

В обращении Чихунов просил наказать Путина и сопровождавших его людей по ст. 12.6 КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) за езду на мотоцикле без шлема. Данное правонарушение наказывается штрафом в размере 1000 руб.

Путин 10 августа посетил организованное «Ночными волками» байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие проводилось в Крыму. Президент посетил шоу в сопровождении главы республики Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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Бизнес
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ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.

На данный момент «Енисей капиталу» принадлежит 24,5% «Трансконтейнера».

ФАС ранее получила ходатайство на покупку 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» от связанных с Evraz структур. В свою очередь, в Evraz заявили, что холдинг не подавал ходатайство о приобретении акций оператора. «Сделки акционеров компания не комментирует», – сказал представитель компании.

Условия аукциона по продаже акций «Трансконтейнера» были обнародованы 7 августа. Стартовая и минимальная цена продажи акций составляет 36,159 млрд руб. Проведение аукциона назначено на 27 ноября.

«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежит ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.

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Бизнес
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Минтранс предложил вдвое увеличить расходы на подготовку пилотов

Ведомости
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Министерство транспорта предложило правительству вдвое увеличить финансирование подготовки российских пилотов, рассказала «РИА Новости» директор департамента Минтранса России Светлана Петрова. Предложение об увеличении финансирования правительство рассмотрит в сентябре.

По ее словам, государству необходимо ежегодно тратить на эти цели 4 млрд руб. и еще около 450 млн на питание и обмундирование обучающихся. Сейчас обучение одного пилота в год обходится казне в 600 000 руб., сообщила она. Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вернуть в летные училища военные кафедры.

Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе лайнер запросил аварийную посадку и начал снижение. Сесть удалось со второго раза, cамолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы. При посадке командир не мог выдержать требуемую высоту, а вертикальная скорость снижения составляла 1,8 м/с – почти вдвое выше рекомендуемой, констатировали эксперты. За полторы минуты до касания полосы сигнализация предупредила о возможном резком изменении скорости и направления ветра. По инструкции пилоты должны были уйти на второй круг.

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Политика
Новости

ЦИК может распустить свой экспертный совет

Ведомости
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Центризбирком повторно отменил заседание Научно-экспертного совета, на котором, как ожидалось, сегодня должны были обсудить особенности московской кампании.

«К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию», – говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

На одном из последних заседаний комиссии председатель ЦИК России Элла Памфилова пообещала в рамках заседания Научно-экспертного совета обсудить вопрос отказа в регистрации кандидатов: «Приглашаем всех критиков, всех, кому есть что сказать, на открытую дискуссию, где каждый сможет высказать свои аргументы и нам оппонировать. Надеюсь, никто из наших критиков не испугается, придет, и мы проведем открытую полемику», – говорила она.

Заседание планировали провести еще на прошлой неделе, однако внезапно обнаружилось, что многие члены совета в отпуске либо задействованы в избирательных кампаниях в регионах. Повторная попытка также оказалась неудачной. В итоге в ЦИК задумались «о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета при ЦИК России». Этот вопрос будет рассмотрен комиссией в ближайшее время, сообщила пресс-служба ЦИК.

Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров. Новый состав экспертного органа сократили с 200 до 77 человек, в него вошли представители профессуры, политологи, политтехнологи, социологи, члены Совета по правам президента и представители движения «Голос».

Технологии
Новости

«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Ведомости
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Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос». Корабль доставил на МКС экипаж из трех человек, а также робота Skybot F-850, известного как «Федор».

«Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки. Первая, утром 24 августа, оказалась неудачной из-за сбоя радиооборудования на МКС. Через два дня другой корабль, «Союз МС-13», успешно перестыковался со «Звезды» на малый исследовательский модуль «Поиск», и причал был освобожден для «Союза МС-14». Тогда руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснял, что кораблю с «Федором» будет проще пристыковаться к «Звезде», поскольку в этом модуле больше возможностей для контроля с Земли.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Это робот, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Он предназначен для опасных операций на борту космических аппаратов, а также для работы в открытом космосе. «Федора» доставили на МКС для проведения эксперимента «Испытатель», в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной системы в космосе. На МКС он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Планируется, что робот вернется на Землю в сентябре.

Бизнес
Новости

Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости
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Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС), принадлежащая «Ростеху», подтвердила «Ведомостям» подачу иска к Boeing в суд округа Кук города Чикаго.

Ранее Financial Times со ссылкой на иск сообщила, что сумма исковых претензий составляет $225 млн. АКС в иске требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов Boeing 737 Max 8, вернуть $35 млн предоплаты и возместить недополученную прибыль в размере $75 млн и ущерб на $115 млн, писала газета.

737 Max представляет собой новейший среднемагистральный лайнер в линейке Boeing. Поставки и полеты самолетов данной модели были приостановлены в марте этого года после второй за год авиакатастрофы с лайнером этого типа: в октябре 2018 г. разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а 10 марта – лайнер Ethiopian Airlines. В первой авиакатастрофе погибло 189 человек, во второй – 157 человек. Расследования катастроф продолжаются, но ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной крушения мог стать сбой новейшей системы предотвращения сваливания. Предположительно эта система направила самолеты вниз после взлета, а пилоты не успели среагировать.

В иске АКС утверждает, что катастрофы стали следствием безответственных действий и решений Boeing, которые выразились в дефектном проекте самолета и утаивании критически важной информации. Boeing ради успешных продаж скрыл информацию о летной годности лайнера от потребителей по всему миру, считают в АКС.

О том, что АКС заказала 35 самолетов 737 Max, ранее не сообщалось. Стоимость одного лайнера составляет около $60 млн, все самолеты АКС обойдутся в $2,1 млрд.

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Бизнес
Новости

«Ренова» решила выйти из бизнеса по выращиванию овощей в теплицах

Ведомости
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Компания «Гринхауз» подала в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) ходатайство о покупке долей в уставном капитале ООО «Теплицы регионов», пишет РБК. В течение месяца служба должна рассмотреть заявку.

Бенефициарами ООО «Гринхауз» являются Александр и Дмитрий Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы – основатели и владельцы агропромышленной группы «Долина овощей». «Теплицы регионов» – это проект владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, отмечает РБК. В конце прошлого года «Ренова» снизила долю в ООО «Теплицы регионов» – сейчас структуре «Реновы» принадлежит только 49%, 51% компании принадлежит АО «Комплекспром», бенефициаром которого является Светлана Климентьева, уточняет издание. Дмитрий Лашин подтвердил РБК, что «Долина овощей» собирается купить долю в «Теплицах регионов» с целью «стратегического управления». Сумму сделки и ее условия Лашин не раскрыл. По его словам, купить актив предложила сама «Ренова».

Представитель «Реновы» сообщил РБК, что группа выходит из «Теплиц регионов», так как эта инвестиция не является больше приоритетной и профильной. Сумму сделки он также не раскрыл. Источник издания, близкий к сделке, сообщил, что помимо пакета Вексельберга «Гринхауз» также купит 2% «Теплиц регионов» у АО «Комплекспром».

Представитель «Теплиц регионов» объяснил смену собственников тем, что сейчас инвестиционная фаза в строительство теплиц завершается и начинается операционная фаза развития бизнеса, для которой необходимы отраслевая экспертиза и глубокое знание отрасли.

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад. В феврале 2017 г. группа сообщила о планах построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия: Свердловской области, Республике Коми, Пермском крае и Чувашии. В строительство теплиц «Ренова» собиралась инвестировать 25 млрд руб.

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Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах переезда в «Москва-сити» 14 министерств

Ведомости
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В деловой центр «Москва-сити» вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переедут еще 14 министерств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из федеральных чиновников. По его информации, 27 августа состоится первое совещание с представителями министерств и подведомственных структур по этому вопросу у министра экономического развития Максима Орешкина, отвечающего за процесс переезда. В начале лета министр говорил, что в «Москва-сити» могут переехать практически все министерства. Однако, по словам неназванного чиновника, речь идет о поиске площадей в деловом центре практически для всех ведомств, кроме МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Росархива.

В пресс-службе Минэкономразвития не стали комментировать данную информацию.

Весной этого года в «Москва-сити» переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Для этих ведомств еще в 2017 г. были приобретены помещения общей площадью около 75 000 кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмента». Агентом сделки был Дом.РФ, занявший на рынке около 35 млрд руб. Эта сумма будет возвращена за счет продажи старой недвижимости министерств. Дом.РФ выступит также агентом по продаже этих объектов. По аналогичной схеме будут проходить сделки по переезду и других министерств, уточнил источник. В Дом.РФ отказались прокомментировать данную информацию.

По словам одного из источников газеты, концентрация министерств в «Москва-сити» позволит снизить транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания. Сейчас общая площадь зданий 14 ведомств в различных частях Москвы составляет около 600 000 кв. м. В «Москва-сити» они займут от 350 000 до 400 000 кв. м, отметил он. По его словам, оптимизация площадей произойдет за счет создания опен-спейсов, будут снижены расходы на их содержание.

Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи

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Финансы
Новости

В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомости
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В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. В ЦБ и НСПК, которая является оператором системы, подтвердили, что эта инициатива обсуждается, но раскрывать подробности не стали. В платежном сервисе Qiwi рассказали, что работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле.

Как будет реализован прием наличных в рамках СБП, неизвестно, отмечает газета. Он может осуществляться через терминалы и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов, предположил директор «Золотой короны» Иван Ситнов.

Востребованность такого сервиса может быть невысокой, потому что доля оборота наличных за последние годы значительно снизилась, считают в ВТБ. Однако, по мнению участников рынка, целью введения приема наличных в рамках СБП может быть усиление контроля за платежами граждан и за «оцифровкой» наличных, отмечает «Коммерсантъ».

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

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