В Арктике открыли пять новых островов

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СБР сообщил о договоренностях со спортсменами о рекламных местах на форме

Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами российской сборной об условиях контрактов, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента союза Владимира Драчева. По его словам, вопрос, связанный с условиями контрактов, обсуждался на правлении СБР c участием призера чемпионатов мира Александра Логинова, олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко, а также чемпионов мира Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Спортсмены объяснили руководству СБР, что они недовольны количеством рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

«Мы обо всем договорились... Этот сезон будет переходным, мы пошли навстречу», – сказал Драчев. Он пояснил, что каждому спортсмену сборной подготовят к уже подписанному контракту индивидуальный договор, позволяющий исполнить обязательства перед личным спонсором. В будущем СБР разработает универсальный по форме контракт, в котором будет прописываться количество рекламных мест для личных спонсоров в зависимости от результатов биатлониста по итогам сезона.

Драчев 23 августа говорил, что из-за условий контракта Логинов отказался подписать контракт с союзом. Недовольство его условиями высказали также Малышко, Бабиков и Гараничев. Однако ранее они уже подписали документ.

Логинов прокомментировал сложившуюся ситуацию в Instagram: «Мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет». По словам биатлониста, спортсмены не требуют с союза «ни бонусов, ни призовых». «Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП (Центр спортивной подготовки Минспорта. – «Ведомости»)», – пояснил Логинов.

Малышко в интервью «РИА Новости» рассказал, почему он был вынужден подписать контракт с союзом. По его словам, СБР каждый сезон подает списки в ЦСП на формирование команды. В свою очередь ЦСП выплачивает спортсменам, включенным в списки, стипендию и зарплату. «Нам вручили эти договоры и сказали, что если мы их не подпишем, то нас в списки не включат и в ЦСП мы ничего не получим», – отметил Малышко. По его словам, именно по этой причине многие молодые спортсмены на первом сборе в апреле подписали документ.

В контракте союза с биатлонистами прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату бонусов за высокие результаты. При этом подписавший контракт спортсмен в первую очередь должен выполнять обязательства перед спонсорами союза, а не перед личными спонсорами, несмотря на то что большую часть доходов биатлонисты получают от личных спонсорских соглашений с производителями спортивной продукции. Компании платят спортсменам за использование их логотипа, например, на костюме, шапочке или даже винтовке. Однако союз отдает лучшие места на экипировке биатлонистов своим спонсорам и требует от спортсменов согласования личных контрактов.