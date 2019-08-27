В Арктике открыли пять новых островов
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане открыты пять новых островов. Об этом говорится в сообщении Северного флота, передает «Интерфакс». Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.
Площадь островов – от 900 до 54 500 кв. м. На них проведена топографическая съемка. Они описаны и сфотографированы.
Впервые их обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир», отмечается в сообщении Северного флота. В конце 2016 г. на них обратила внимание студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она анализировала спутниковые снимки бухты Визе.
До этого острова были скрыты льдом, следует из сообщения. Гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015–2016 гг. спрогнозировали появление новых островов. Всего в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля за 2015–2018 гг. было обнаружено более 30 новых островов, мысов и бухт.