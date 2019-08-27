Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу
Россия отказала в выдаче визы американскому сенатору-демократу Крису Мерфи, сообщает Reuters. Политик предположил, что отказ связан с разногласиями, которые возникли в Вашингтоне по поводу возможного возвращения России в G8. По словам Мерфи, он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США.
Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу. Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва не дала ему разрешения на въезд. Он также хотел поехать в Россию в составе делегации конгресса в следующем месяце.
При этом посольство России в США заявило, что Джонсон не обращался за визой и не сообщал о планах посетить страну. Дипломаты также добавили, что давно призывают Вашингтон снять любые ограничения на поездки для законодателей обеих стран.