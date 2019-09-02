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Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает организация «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Сустина представляла интересы ответчиков. Информации о решении на сайте суда пока нет.

Иск был подан 9 августа, а истцом выступал Никулинский межрайонный прокурор Москвы. Поводом стало участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве, сообщала «Апология протеста». «Отец попал в провластный видеоролик как «охранник [оппозиционера Алексея] Навального», – отмечала организация.

Это был не первый иск после акций протеста в Москве, требованием которого является лишение супругов родительских прав. 6 августа прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, пришедших с годовалым сыном на другую акцию протеста, прошедшую 27 июля. По версии ведомства, во время протестной акции родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности его здоровье и жизнь. Ребенку был причинен физический и моральный вред, заявляла прокуратура. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 125 (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Родители по данному делу проходят свидетелями.

Столичная прокуратура ранее обещала проверить другие факты участия несовершеннолетних и родителей с детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Оба мероприятия не были согласованы с мэрией Москвы и проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным издания «ОВД-инфо», занимавшегося подсчетом задержанных на акциях, на акции 27 июля были задержаны более 1300 человек, а 3 августа – более 1000.