МВД завело административное дело из-за несогласованной акции 31 августа
Московская полиция завела дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга), из-за несогласованной акции 31 августа, сообщается на сайте МВД.
В отношении кого заведено дело, в полиции не уточнили. Сейчас ведомство проводит административное расследование.
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В нем приняли участие незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, соратник Навального Любовь Соболь и еще несколько оппозиционных политиков. В отличие от предыдущих акций это шествие прошло мирно, на нем никого не задерживали. МВД оценило количество участников шествия в 750 человек.