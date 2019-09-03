Иркутскую чиновницу отстранили от работы за оскорбление жертв наводнения

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Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения местных жителей, отстранена от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отвечая на вопрос, доложены ли Владимиру Путину подробности инцидента.
В соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне и описывает приезд Путина в Иркутскую область. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорится на записи.
В подписи к ролику отмечается, что эти слова произносит руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Сама чиновница заявила агентству, что запись является фальсификацией. Губернатор региона организовал служебное расследование и передал запись на экспертизу.
Реакция губернатора последовала после того, как об инциденте 2 сентября рассказали жители Тулуна Путину. Они спросили его, планирует ли чиновница извиниться за высказывания. Путин отметил, что не знал о записи и попросит губернатора Сергея Левченко выяснить все обстоятельства. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», – сказал Путин. Запись встречи с ним опубликовал в Instagram блогер Артем Павлечко.
В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин дважды посещал пострадавшие районы – в июле и начале сентября.
«На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно», – заявил Сванидзе. По его словам, любые призывы к расправе над детьми «ни в какие ворота не лезут», поэтому наказание является заслуженным.
«Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое», – добавил Сванидзе. Он подчеркнул, что блогеру придется нести ответственность за свои слова.
Пресненский суд Москвы ранее признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Синица отрицает вину и намерен обжаловать приговор. Синица объяснил, что его твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве. И у него не было намерения призывать к насилию. Мать Владислава Вера Синица заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим.
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Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает МБХ медиа». Он приговорен к пяти годам колонии общего режима.
Следственный комитет задержал Синицу 4 августа. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. Сейчас такой записи в аккаунте Стеклова нет. Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Именно о таком приговоре просил прокурор.
Синица отрицает вину, хотя и признает, что публиковал записи в микроблоге. Синица объяснил, что его «грубый и неэтичный» твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве.
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Московское отделение КПРФ планирует поддержать «Умное голосование» политика Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата Госдумы, первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.
По его словам, инициатива Навального «абсолютно правильная». Однако руководство партии воздержится от каких-либо заявлений на эту тему, связано это с тем, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова – Леонид Зюганов – выдвигается в Мосгордуму, говорит источник «Дождя»: «Как вы себе это представляете, что Зюганов выступит против призывов поддержать его внука? В «Умном голосовании» ставка в 21-м округе делается на депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова. Его дед, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, неоднократно высказывался с критикой Навального, усматривая в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в союз с Навальным они не вступали, но и отказываться от его поддержки не будут.
Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти. Всего там 45 человек, из которых 35 – из КПРФ, писали «Открытые медиа». Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. C середины июня в Москве проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.
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Правящая партия «Грузинская мечта» после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру руководителя МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии Бидзину Иванишвили.
Бахтадзе возглавлял правительство с лета 2018 г. Он заявил об уходе с поста премьера 2 сентября. Согласно конституции Грузии кандидат в премьеры должен быть утвержден парламентом в должности, после чего он представит депутатам новый состав правительства, которому законодательный орган должен объявить доверие. Кандидата в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат. Сейчас это правящая партия «Грузинская мечта».
В июне этого года в Грузии прошли акции протеста после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.
Протестный митинг перерос в столкновения с полицией. Тысячи митингующих были разогнаны спецназом после попытки взять штурмом парламент, многие пострадали. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии, его обвиняли в неоправданном применении силы полицейскими. Масштабы акций сократились, но периодически у парламента в Тбилиси появляются митингующие с плакатами, требующие отставки руководителя МВД.
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В большинстве районов Москвы зафиксировано снижение объема квадратных метров, которые возможно приобрести на $1 млн. Отрицательная динамика в первую очередь связана с ростом средневзвешенных цен на рынке, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
Средняя цена 1 кв. м в высокобюджетном сегменте на текущий момент составляет 830 000 руб., в то время как в 2018 г. показатель был равен 758 000 руб. (+10% в годовой динамике), указывается в материале. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев пояснил, что из-за роста цен в сегменте элитной недвижимости менее доступными стали почти все районы города. «Положительная динамика была отмечена только на Якиманке, Чистых прудах, в Раменках и Пресненском районе, где цены корректировались в основном за счет выхода новых недорогих проектов», – отметил Соловьев.
Аналитики составили рейтинг районов Москвы с элитными новостройками. Для составления рейтинга «по индексу миллиона» эксперты подсчитали, сколько квадратных метров дорогого жилья на первичном рынке можно приобрести за $1 млн. Общий показатель в столице за год сократился на 8% – теперь за $1 млн можно приобрести 76 кв. м. «При этом в девяти из 13 рассматриваемых районов объем доступных за $1 млн квадратных метров стал меньше, самые дорогие районы по-прежнему – Патриаршие пруды (2 млн руб./кв. м) и Остоженка (1,6 млн руб./кв. м)», – отмечается в исследовании.
Теперь на Патриарших прудах за $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, что на 5 кв. м меньше, чем год назад. Эта динамика связана со структурой предложения – там представлены всего две элитные новостройки, которые и определяют ценовую ситуацию на рынке. Средневзвешенная цена предложения на Патриарших прудах превышает 2 млн руб. за 1 кв. м, а минимальная представленная площадь предложения – 106 кв. м. На Остоженке доступная площадь сократилась на 6 кв. м: здесь за $1 млн возможно приобрести 39 кв. м. При этом минимальное доступное предложение на первичном рынке составляет 55,2 кв. м, что является нетрадиционно компактным лотом в данной локации.
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Российский разработчик NtechLab с FIFA и Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу в 2022 г., ведет переговоры по развертыванию технологии распознавания лиц во время проведения спортивных мероприятий, заявил ТАСС гендиректор компании Александр Минин. «Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте», – уточнил он.
По его словам, пилотный проект будет реализован до конца текущего года. В начале 2020 г. NtechLab ожидает принятия решения от FIFA и Катара. «Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс», – добавил Минин. По его словам, преимуществом российской технологии является распознавание лица вне зависимости от расовой принадлежности, а также успешный опыт работы с FIFA на чемпионате мира в России в 2018 г.
На ЧМ-2018 в России применялась разработанная NtechLab технология FindFace Security. Благодаря ее внедрению в нескольких российских городах были задержаны более 180 правонарушителей, в том числе и те, кто находился в федеральном розыске. Всего на время проведения ЧМ к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон.
По словам Минина, проект по обеспечению безопасности на ЧМ-2022 в Катаре будет масштабнее. Речь идет о нескольких сотнях тысяч камер с распознаванием лиц в нескольких городах, плюс оснащение камерами аэропортов, железной дороги, уточнил он. По его словам, в проекте могут принять участие многие компании. Минин не исключил создание консорциума для введения сложной комплексной системы безопасности в Катаре.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в семи городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.
NtechLab – стартап, основанный в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Акционерами NtechLab являются дочерняя компания «Ростеха» – «РТ – развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров – New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.
Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Qatar 2022
Khalifa International Stadium (Халифа) – первый готовый футбольный стадион для чемпионата мира 2022 г. в Катаре
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Qatar 2022
Он был построен в 1976 г., в мае 2017 г. открыт после глубокой реконструкции (на фото: финал Кубка Катара по футболу 2017 г.)
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Qatar 2022
Вместимость Халифы - 40 000 человек. Это единственный стадион, который после ЧМ-2022 останется неизменным, на нем будут проводиться крупные спортивные мероприятия
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Qatar 2022
Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре - декабре 2022 г. Летом в стране слишком жарко
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Qatar 2022
ЧМ-2022 пройдет на восьми стадионах. Другие семь арен помимо Халифы (на фото) уже строятся
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Qatar 2022
Все стадионы находятся в 5-35 км от центра Дохи
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Qatar 2022
Поездка между двумя любыми стадионами займет максимум 1 час, обещают организаторы. Впервые зрители смогут вживую посмотреть больше одного матча в сутки
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Qatar 2022
Оба полуфинала будут сыграны на стадионе «Эль Байт» (на фото) вместимостью 60 000 человек, который возводится в городе Эль-Хор
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Qatar 2022
Стадион «Эль Байт» стилизован под тент бедуинов, который называется «байт аль шар»
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Qatar 2022
«Эль Байт» после ЧМ-2022 станет базой футбольного клуба, его вместимость будет уменьшена с 60 000 до 32 000 кресел. Вместо снятых трибун будут встроены гостиница и торговый центр
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Qatar 2022
Стадион «Эль Райян» строится в одноименном городке, на нем после ЧМ-2022 будет играть одноименный же клуб, один из самых популярных в Катаре. Вместимость — 40 000 зрителей
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Qatar 2022
Фасад «Эль Райяна» будет светиться, он сложен из геометрических фигур, характерных для исламской архитектуры
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 вместимость стадиона снизится до 22 000 человек. Он станет центром спортивного хаба, рядом с ним возведут центр водных видов спорта, легкоатлетический комплекс, каток, теннисные корты
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Qatar 2022
Стадион «Эль Вакра» (40 000 мест) возводится в одноименном портовом городке, самом старинном из существующих населенных пунктов Катара
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Qatar 2022
Дизайн стадиона вдохновлен раздутым парусом
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Qatar 2022
После чемпионата около 20 000 мест будут демонтированы, стадион также должен стать центром спортивной и социальной жизни города: вокруг будут построены теннисные корты и баскетбольные площадки, а также мечеть и зал свадебных церемоний
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Qatar 2022
Стадион «Фонд Катара» (40 000 мест) строится на территории одноименного фонда, который поддерживает развитие образования и науки. По соседству с ним расположены университеты
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Qatar 2022
В дизайне стадиона смешались традиции исламской архитектуры и современность. Алмазоподобные узоры фасада должны менять цвет по мере того, как солнце движется по небу
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Qatar 2022
После чемпионата его вместимость будет уменьшена, он станет базой женской сборной Катара по футболу, а также будет использоваться университетскими командами
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Qatar 2022
«Фонд Катара» расположен в Дохе в 7 км от исторического центра города. На всех стадионах на 40 000 зрителей пройдут матчи в группах и матчи плей-офф вплоть до четвертьфиналов
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Qatar 2022
Стадион «Эль Тумама» (40 000 мест) в Дохе будет выполнен в виде куфи, традиционной шапочки, которую носят мужчины в мусульманских странах
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 его вместимость также будет снижена до 20 000 мест, внутри будет встроен медицинский центр FIFA. Стадион должен стать центром спортивной жизни Дохи, в его окрестностях появятся спортивные объекты для баскетбола, волейбола, тенниса, гандбола, плавания, бега, велоспорта и конного спорта
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Qatar 2022
В заявочной книге Катар предлагал построить для ЧМ-2022 12 стадионов. После консультаций с FIFA стране было разрешено провести турнир на восьми объектах (на фото стадион «Эль Тумама»)
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Qatar 2022
Стадион «Рас Абу Абуд» возводится в Дохе на берегу Западного залива, на главном морском променаде — Корниш-авеню. Используются модульные конструкции и настоящие контейнеры, дизайн, таким образом, перекликается с расположенным по соседству портом Дохи
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Qatar 2022
После чемпионата стадион будет полностью разобран — впервые в истории строительства таких крупных спортивных объектов, заявляет оргкомитет ЧМ-2022
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В Воронежской области задержали гражданку Украины Инну Пикалову, возглавлявшую ранее кипрский офшор, участвовавший в сделках с подконтрольными бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову структурами, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, 2 сентября Басманный суд Москвы арестовал Пикалову до 1 ноября. Ей было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Пикалова частично признала вину, заявив, что «она была игрушкой в чужих руках».
Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова. По информации газеты, Следственный комитет интересует период 2012–2013 гг., когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.
Следствие считает, что этот офшор контролировался Абызовым и использовался им для сделок криминального характера. В 2013 г. находившиеся под контролем бывшего министра Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» (СИБЭКО и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Денежные средства в размере 4 млрд руб. были перечислены на счета Blacksiris.
Адвокаты Абызова сообщили изданию, что им известно об аресте Пикаловой из СМИ, от других комментариев они отказались.
Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Он был задержан в мае. Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По информации следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров СИБЭКО и РЭС, он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов свою вину не признает.
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Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа». О своем освобождении в Twitter также сообщила и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Соболь и Азара подозревают в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Вечером в понедельник, 2 августа, Азара задержали и доставили в ОВД «Красносельский». В момент задержания журналист был в тапочках и в домашней одежде на лестничной клетке дома. Задержание проводили три сотрудника полиции в форме. «Я говорю: «Ну хорошо, у меня маленький ребенок дома, больше никого нет, давайте подождем», – уточнил Азар. По его словам, они отказались ждать приезда кого-то из родственников или знакомых. «Ждать никого не будем, поедем в отдел», – передал он их слова. В квартире Азара остался без присмотра малолетний ребенок. «То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», – добавил он. Протокол в отношении Азара о правонарушении будет составлен завтра в 9 утра. Журналиста собирались оставить в отделе полиции на ночь, рассказал «МБХ медиа» адвокат Азара Михаил Бирюков. По его словам, завтра же состоится судебное разбирательство. Адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова сообщила, что у журналиста при досмотре изъяли очки, хотя его зрение составляет -4. «Мы написали жалобу, что это изъятие незаконно», – уточнила она.
Протокол, который составили на меня. Скоро будет целая коллекция, собранная за время этой предвыборной кампании. Зря @MosSobyanin хочет напугать меня ночными задержаниями. Не боюсь и буду дальше работать против коррупционеров, фальсификаторов и подлецов. pic.twitter.com/OSc3lH5MTz
Соболь также была задержана вечером 2 августа. «Только вышла из ОВД. Задержали в 21.40 на выходе из магазина. Суд по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за акцию 31.08 против политрепрессий завтра в Троицком суде», – написала она в Twitter, разместив фотографию с составленном в отношении нее протоколом. По ее словам, позвонить адвокату ей разрешили только в 23.40 мск. «До этого не давали воспользоваться телефоном, даже мужу позвонить», – добавила она.
Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили.
Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге в центре Москвы 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В понедельник, 2 сентября, МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за акции 31 августа. При этом ведомство не уточняло, в отношении кого было заведено дело.
Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии
Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Акция была организована московским штабом Алексея Навального. В нем приняла участие юрист ФБК Любовь Соболь (на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Протестующие прошли по бульварам от Чистых прудов до Пушкинской площади
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции начали собираться заранее, некоторые стояли в одиночных пикетах
3/18
Евгений Биятов / РИА Новости
На шествие пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский
4/18
Евгений Разумный / Ведомости
Оценить число участников сложно, поскольку толпа растянулась по бульварам. К началу акции, по оценке корреспондентов «Ведомостей», на Чистых прудах было около 2000 человек. Позже число протестующих выросло до 3000–5000
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Евгений Разумный / Ведомости
МВД оценило число участников в 750 человек
6/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «Допускай», «За Любовь»
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Евгений Разумный / Ведомости
К шествию против политических репрессий присоединились участники движения в поддержку сестер Хачатурян
8/18
Евгений Разумный / Ведомости
Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть
9/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на организованную его штабом акцию не пришел
10/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь впервые за несколько недель смогла принять участие в акции, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба
11/18
Евгений Разумный / Ведомости
Когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии
12/18
Евгений Разумный / Ведомости
Многие журналисты после предыдущих акций, которые заканчивались массовыми задержаниями, стали приходить на них в желтых жилетах, чтобы сотрудники ОМОНа отличали их от протестующих
13/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди выступали не только против политических репрессий, но и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
С Пушкинской площади протестующим не дали двинуться на центральные улицы города, толпа постепенно стала расходиться. Задержаний не было
15/18
Евгений Разумный / Ведомости
Сотрудники Росгвардии, оцепившие Пушкинскую площадь
16/18
Павел Атекарь / Ведомости
Полиция не задерживала даже митингующих с большими баннерами
17/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь не стали задерживать, после акции она спустилась в метро и уехала
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Минпромторг опроверг информацию об отказе развития семейства Sukhoi SuperJet на 75 мест (SSJ75). Эта информация не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Соглашение о намерениях с S7 Group рассматривается Минпромторгом как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения, уточнили в ведомстве.
«Наши расчеты по итогам разработки аванпроекта SSJ75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях. В этих целях, а также для повышения конкуренции в поставках Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий – это 34 самолетные системы и бортового оборудования», – пояснили в министерстве. В будущем при условии наличия развитой региональной системы ППО (послепродажного обслуживания. – «Ведомости»), частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск укороченной коммерческой версии, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев в интервью «Ведомостям» рассказал, что около двух недель назад на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. «У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – пояснил Филев. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил «Ведомостям», что SSJ75 решили не разрабатывать. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 авиакомпания S7 заключила с ГСС в апреле прошлого года. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.
На сегодняшний день S7 является крупнейшим частным и вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в России. По словам Филева, авиакомпания – абсолютный лидер в региональных перевозках, минуя Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в парке S7 имеется 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.
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Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом в Twitter написала руководитель ее штаба Оля Чезаре. «Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа», – уточнила Чезаре. Позже она сообщила, что Соболь задержали в 21.40 мск. Ее доставили в село Красное, ОВД «Красносельское». К задержанной выехал адвокат Иван Сустин, уточнила Чезаре.
«Сегодня за ней весь день ходила полицейская (в дополнение к пригожинской) наружка – сам видел», – сообщил в Twitter оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, у нее могли отнять телефон. «Идиотские ночные задержания – это просто мелкая демонстративная месть за то, что мы не хотим отказаться от своих прав», – считает Навальный.
Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили. Помимо Ляскина был задержан муниципальный депутат Илья Азар.
Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из ее штаба. Суд несколько раз ее штрафовал за участие в несогласованных акциях. Из-за того, что у Соболь есть несовершеннолетний ребенок, в отношении нее не применяли арест.
Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии
Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Акция была организована московским штабом Алексея Навального. В нем приняла участие юрист ФБК Любовь Соболь (на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Протестующие прошли по бульварам от Чистых прудов до Пушкинской площади
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции начали собираться заранее, некоторые стояли в одиночных пикетах
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Евгений Биятов / РИА Новости
На шествие пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский
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Евгений Разумный / Ведомости
Оценить число участников сложно, поскольку толпа растянулась по бульварам. К началу акции, по оценке корреспондентов «Ведомостей», на Чистых прудах было около 2000 человек. Позже число протестующих выросло до 3000–5000
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Евгений Разумный / Ведомости
МВД оценило число участников в 750 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «Допускай», «За Любовь»
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Евгений Разумный / Ведомости
К шествию против политических репрессий присоединились участники движения в поддержку сестер Хачатурян
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Евгений Разумный / Ведомости
Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть
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Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на организованную его штабом акцию не пришел
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Евгений Разумный / Ведомости
Соболь впервые за несколько недель смогла принять участие в акции, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба
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Евгений Разумный / Ведомости
Когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии
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Евгений Разумный / Ведомости
Многие журналисты после предыдущих акций, которые заканчивались массовыми задержаниями, стали приходить на них в желтых жилетах, чтобы сотрудники ОМОНа отличали их от протестующих
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Евгений Разумный / Ведомости
Люди выступали не только против политических репрессий, но и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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Евгений Разумный / Ведомости
С Пушкинской площади протестующим не дали двинуться на центральные улицы города, толпа постепенно стала расходиться. Задержаний не было
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Евгений Разумный / Ведомости
Сотрудники Росгвардии, оцепившие Пушкинскую площадь
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Павел Атекарь / Ведомости
Полиция не задерживала даже митингующих с большими баннерами
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Евгений Разумный / Ведомости
Соболь не стали задерживать, после акции она спустилась в метро и уехала
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Басманный районный суд Москвы арестовал Эдуарда Малышевского, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. Информация об аресте Малышевского Э. В., обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти), также опубликована на сайте суда.
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова. Его фамилия не уточнялась. По информации Фроловой, он находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу, его интересы представляет адвокат по назначению. Позже «ОВД-инфо» предположил, что речь идет именно о Малышевском, 27 июля он был задержан и доставлен в ОВД «Тверской», а 29 июля суд арестовал его на 13 суток. На сайте Тверского районного суда сообщается, что Малышевский 29 июля был арестован по ч. 2 ст 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме Малышевского по нему проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Во вторник Басманный суд будет избирать меру пресечения еще одному фигуранту – Никите Чирцову.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Сайт партии «Яблоко»
Валерий Костенок, член партии «Яблоко» Обвинение: участие в массовых беспорядках (ст. 212, ч. 2 УК)
По словам адвоката, Костенок пошел на несанкционированную акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции»
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Вера Челищева / Facebook
Дмитрий Васильев, режиссер телеканала «Доктор» Обвинение: участие в массовых беспорядках Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
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Дима Швец / Медиазона
Данила Беглец Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
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Владимир Песня / РИА Новости
Айдар Губайдуллин, программист в «Сбербанк-Технологии» Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
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Владимир Песня / РИА Новости
Сергей Фомин,волонтер штаба Любови Соболь Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
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Максим Блинов / РИА Новости
Даниил Конон, студент МГТУ им. Баумана Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
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Максим Блинов / РИА Новости
Сергей Абаничев, менеджер Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
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Максим Блинов / РИА Новости
Владислав Барабанов, активист Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
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Влад Докшин / «Новая газета»
Егор Жуков, студент факультета политологии ВШЭ, видеоблогер и сторонник Дмитрия Гудкова Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
9/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Самариддин Раджабов Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1) По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
10/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иван Подкопаев (справа) Обвинение: организация массовых беспорядков «Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
11/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миняйло, координатор штаба Любови Соболь Обвинение: организация массовых беспорядков Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
12/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кирилл Жуков Обвинение: организация массовых беспорядков Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
13/14
Правозащитный центр «Мемориал»
Евгений Коваленко, охранник Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину