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Московские коммунисты могут поддержать «Умное голосование» Навального

Московское отделение КПРФ планирует поддержать «Умное голосование» политика Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата Госдумы, первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

По его словам, инициатива Навального «абсолютно правильная». Однако руководство партии воздержится от каких-либо заявлений на эту тему, связано это с тем, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова – Леонид Зюганов – выдвигается в Мосгордуму, говорит источник «Дождя»: «Как вы себе это представляете, что Зюганов выступит против призывов поддержать его внука? В «Умном голосовании» ставка в 21-м округе делается на депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова. Его дед, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, неоднократно высказывался с критикой Навального, усматривая в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в союз с Навальным они не вступали, но и отказываться от его поддержки не будут.

Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти. Всего там 45 человек, из которых 35 – из КПРФ, писали «Открытые медиа». Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. C середины июня в Москве проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.