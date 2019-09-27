Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

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Forbes оценил годовой оборот владельца YouTube-канала 5-Minute Crafts в $40 млн

Годовой оборот группы The Soul Publishing, в которую входят сайт Adme, а также YouTube-каналы 5-Minute Crafts, Bright Side и другие, составляет около $40 млн, сообщает Forbes. Примерно половину этой суммы ($15–20 млн) приносит 5-Minute Crafts. При этом расходы компании на сотрудников, аренду и съемочный процесс составляют не более 10%, сообщил журналу источник.

Владельцами The Soul Publishing являются два приятеля из Казани Павел Радаев и Марат Мухаметов. Компания зарабатывает в основном на автоматической рекламе, которая интегрирована в ролики на YouTube.

Сайт Adme.ru Радаев и Мухаметов запустили в 2004 г. Сначала это был портал о рекламе, редакция которого размещалась на окраине Казани в здании бывшего завода. Сейчас основатели сайта живут и работают на Кипре. К 2013 г. трафик сайта вырос до 6–7 млн пользователей в месяц, к 2015 г. посещаемость увеличилась до 15 млн.

В октябре 2014 г. Радаев и Мухаметов договорились с рекламной сетью Google AdExchange о размещении автоматической рекламы на сайте Adme. После этого владельцы сайта решили сменить его тематику на развлекательную, поскольку специализированный контент о рекламном рынке не приносил заметной выручки. Сайт стал публиковать статьи типа «Подборка фильмов, которые заставят расплакаться» или «22 кота с сокрушительной харизмой». В итоге менее чем за год аудитория Adme выросла до 23 млн посетителей. Позже у сайта появились иностранные аналоги – испанский, французский, британский и китайский.

Канал 5-Minute Crafts появился 15 ноября 2016 г., на нем выходят видеоролики с необычными советами (например, как сделать вешалку из вилок, резинкой выкрутить шуруп, ниткой разрезать торт и так далее). На момент публикации у канала было 60,9 млн подписчиков, он занимает третье место по этому показателю среди всех каналов на YouTube.

У 5-Minute Crafts есть еще около десяти каналов-родственников: 5-Minute для детей, 5-Minute для семьи, 5-Minute для девушек и другие. В общей сложности на контент The Soul Publishing подписаны 230 млн на Facebook и более 300 млн на YouTube. На этих платформах ежемесячно размещаются 1500 роликов на 17 языках.