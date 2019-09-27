Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для 49 стран, сообщает Reuters. Их стоимость составит примерно 80$. Доступ в священные для мусульман города Мекку и Медину будет ограничен. Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.
По словам главы совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, действующий в стране запрет алкоголя распространится и на туристов. Однако женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Кроме этого, им не обязательно носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами), будет достаточно скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал он.
Власти рассчитывают, что туризм обеспечит стране 10% ВВП к 2030 г. По оценкам Ахмеда аль-Хатиба, для стимулирования роста туризма необходимо около $67 млрд инвестиций, в том числе нужно построить 500 000 новых гостиничных номеров к 2030 г. К этому времени власти хотят увеличить туристический поток до 100 млн визитов в год.