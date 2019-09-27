Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
Сотрудника Российского федерального ядерного центра, расположенного в закрытом городе Сарове Нижегородской области, Дениса Байкова оштрафовали на 450 000 руб. за попытку намайнить биткойны на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.
Российский федеральный ядерный центр – ведущее предприятие в системе «Росатома» в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Согласно информации на сайте суда, обвинительный приговор Байкову был вынесен 17 сентября. Он был признан виновным по статьям о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации (ч. 1 ст. 274 УК) и о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). Дела двух других сотрудников центра переданы в суд, дата рассмотрения пока не назначена.