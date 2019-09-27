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Турчак предложил подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга

Ведомости
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил разработать и подписать европейским партиям меморандум о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом он заявил на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде.

По мнению Турчака, уважение суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, невмешательство во внутренние дела друг друга являются принципами России в отношении безопасности европейского континента. Он напомнил, что в 2018 году «Единая Россия» на ассамблее парламентских партий стран Азии предложила объединить усилия различных политических в борьбе с «противоправным вмешательством во внутренние дела стран, что, по мнению Турчака, соответствует принципам устава ООН. Соответствующий меморандум он предложил подписать и в Европе: «Мы уже обсуждали этот вопрос со многими парламентскими партиями в Европе и готовы к активным совместным действиям по разработке соответствующего многостороннего меморандума».

Турчак сказал, что меморандум предложено подписать Народной партии Испании, партии «Лига Севера» (Италия), АКЕЛ (Кипр), «Ени Азербайджан», «Процветающая Армения», «Фидес» (Венгрия), Новая демократия (Греция), республиканское общественное объединение «Белая Русь» (Белоруссия), Сербская прогрессивная партия и Сербская народная партия. Члены этих партий приняли участие в конференции.

Новости СМИ2
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Финансы
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Темпы роста рынка МФО в России превысили потребкредитование банков

Ведомости
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Темпы роста рынка микрофинансирования во II квартале 2019 г. были выше темпов роста потребительского кредитования банков, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов».

При этом регулятор отмечает небольшие объемы этой отрасли, и указывает, что высокие темпы роста объясняются в том числе эффектом низкой базы. Портфель микрозаймов вырос на 9% квартал к кварталу — до 190 млрд руб., из которых 156 млрд руб. выдано физическим лицам. За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (без учета ипотечных кредитов) вырос на 6% — до 9,1 трлн руб.

В отличие от клиентов банков, заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы, поясняет ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что доля просроченной задолженности NPL 90+ (кредиты, просроченные на 90 дней и более) в совокупном портфеле МФО выросла до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 г. Рост просрочки вызван снижением объемов портфеля, передаваемого профессиональным коллекторам, поясняется в обзоре.

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Технологии
Новости

Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах

Ведомости
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Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.

По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Последний просит владельцев кинотеатров выпускать фильмы в то же самое время, когда они выходят на стриминговом сервисе. Это ограничивает возможности Netflix, поскольку крупные кинотеатры настаивают на том, чтобы прокатываемый фильм не появлялся онлайн в течение примерно трех месяцев после выхода на экраны. Как отмечает WSJ, в последние месяцы Netflix провалил переговоры с кинотеатрами по показам своих фильмов, это коснулось и картины Мартина Скорсезе «Ирландец».

Стратегия Apple больше похожа на стратегию Amazon, которая три месяца показывала свой фильм «Манчестер у моря» в кинотеатрах, пишет WSJ.

Один из самых крупных релизов Apple – фильм On the Rocks Софии Копполы, в котором сыграл актер Билл Мюррей. Как рассказали источники WSJ, компания планирует выпустить его в середине 2020 г., возможно, после того, как он будет показан на престижном мероприятии, к примеру на Каннском фестивале. On the Rocks производится совместно с независимой киностудией A24, которая выпустила фильм «Лунный свет». Картина в 2017 г. получила три премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

В этом году произведенный Netflix фильм «Рома» получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл три из них. В частности, Альфонсо Куарон, снявший картину, получил премию за лучшую режиссуру. Ситуацию подверг критике Стивен Спилберг. Он выразил мнение, что продукция Netflix и других стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с картинами традиционных дистрибуторов, поскольку первые проводят лишь короткие и формальные показы в кинотеатрах, а затем дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты онлайн круглосуточно. Netflix в ответ заявил, что люди, которые живут в городах без кинотеатров, тоже должны иметь возможность получить доступ к новым фильмам.

Стриминговый сервис Apple TV+ будет запущен 1 ноября. Он будет доступен в приложении Apple TV. Стоимость подписки в России составит 199 руб. в месяц.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

Ведомости
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Сотрудника Российского федерального ядерного центра, расположенного в закрытом городе Сарове Нижегородской области, Дениса Байкова оштрафовали на 450 000 руб. за попытку намайнить биткойны на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

Российский федеральный ядерный центр – ведущее предприятие в системе «Росатома» в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Согласно информации на сайте суда, обвинительный приговор Байкову был вынесен 17 сентября. Он был признан виновным по статьям о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации (ч. 1 ст. 274 УК) и о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). Дела двух других сотрудников центра переданы в суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Кто разбогател на криптовалюте

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Политика
Новости

Заместитель генпрокурора Украины сообщил об остановке следствия по делу Байдена

Ведомости
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Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности этой компании. Холодницкий пояснил, что дело решили закрыть, поскольку оно безрезультатно расследовалось около двух лет. За это время не удалось найти никаких доказательств. Последнее совещание по делу состоялось в мае 2017 г., там было озвучено, что по делу нет подвижек. Тогда прокуратура дала следователям два месяца, чтобы показать результат. Этого не произошло, поэтому работу в этом направлении приостановили.

Холодницкий пояснил, что теперь производство «висит», т. е. по нему активных следственных действий не проводится.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Это было воспринято как попытка недобросовестной конкуренции на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп и Зеленский обсуждали расследование против Байдена.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани предположили, что Байден-старший настаивал в 2016 г. на отставке тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, потому что в отношении владельца Burisma Николая Злочевского на Украине велось расследование.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства, поскольку он, по сути, просил иностранное государство вмешаться в выборы в США.

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Технологии
Новости

Facebook начал тестировать публикацию постов без лайков

Ведомости
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию: скрывать количество лайков под постами, сообщает BBC. По данным издания, пока пилотный проект работает только в Австралии.

Количество лайков не видно для стороннего пользователя, но по-прежнему доступно для автора поста, уточняет BBC. Эта функция введена для того, чтобы уменьшить социальное давление среди пользователей, отметили в Facebook.

Подобную функцию уже начали тестировать и другие соцсети. В июле подобный эксперимент запустил Instagram (принадлежит Facebook) в нескольких странах: Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. В августе такое же начал делать «В контакте».

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Бизнес
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Поставки в Россию продуктов из находящихся под санкциями стран снизились в 100 раз

Ведомости
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Поставки в Россию сельхозпродукции и продовольствия из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 г. сократились более чем в 100 раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономразвития, которые приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину.

По данным ведомства, в первом полугодии 2019 г. из находящихся под санкциями стран ввезено 31 000 т продукции против 3,44 млн т за аналогичный период 2013 г. Речь идет о поставках товаров, на которые не распространяется эмбарго. Стоимость ввезенной продукции снизилась до $226,5 млн с $4,98 млрд.

Согласно документу, выпавшие объемы запрещенной к ввозу продукции удалось компенсировать за счет импорта из стран СНГ, который вырос в 2,2 раза (на 1,1 млн т), а также за счет импорта из стран Африки – рост на 25% (на 166 300 т), Юго-Восточной Азии – рост на 12%, или на 83 300 т, Сербии – в пять раз, на 192 600 т.

6 августа 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий же день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год. Но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г. В 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень стран, добавив к ним Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

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Технологии
Новости

Депутаты проверят «Медузу» и «МБХ медиа» на «вмешательство в дела России»

Ведомости
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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России проверяет ряд СМИ на нарушение российского законодательства. Об этом заявил руководитель комиссии Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет о таких СМИ, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». В связи с чем будет проводиться проверка и о каких именно материалах идет речь, Пискарев не уточнил.

«Никто не обращался. И про материалы тоже не знаю, могу лишь гадать», – сказала «Ведомостям» генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко. В «МБХ медиа» депутаты также не обращались, сообщила главный редактор издания Вероника Куцилло: «С чего бы? Мы не иностранное издание, у нас российская редакция, портал принадлежит российскому гражданину, вся редакция находится в России. Я вообще не понимаю, как мы в этом списке могли оказаться». Русская служба BBC отказалась от комментариев.

«Ведомости» направили запросы в «Голос Америки», «Настоящее время» (Current Time) и «Радио Свобода».

Пискарев также сообщил, что комиссия попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкого агентства Deutsche Welle (DW). Поводом для этого стало сообщение DW в Twitter, опубликованное 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». По мнению депутатов, в действиях агентства есть признаки оправдания экстремизма, а само оно обладает признаками иностранного агента.

Гендиректор DW Петер Лимбург отверг упреки депутатов. «Мы всегда говорили, что не вмешивались во внутренние дела России и не собираемся делать этого впредь. Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов», – сказал он «Ведомостям».

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства была сформирована в августе 2019 г. Депутаты посчитали необходимым создать комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны, в частности Google, Facebook, DW и посольства США, в период протестов перед выборами в Мосгордуму.

Технологии
Новости

«Яндекс.Дзен» разрешил публиковать видео на своей платформе

Ведомости
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«Яндекс.Дзен» открыл блогерам возможность публиковать на платформе видеоролики и нативную рекламу в видеоформате, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Пользователям рекомендательный алгоритм "Дзена" будет рекомендовать видео наряду с привычными для платформы статьями блогеров и медиа», – отметили в компании.

«Яндекс.Дзен» – рекомендательный сервис, который формирует персональную ленту новостей. Для этого используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. По данным компании, месячная аудитория «Яндекс.Дзена» в августе 2019 г. составила 50 млн человек. Число авторов на платформе превысило 25 000, увеличившись в два раза год к году.

«Яндекс.Дзен» уже протестировал видеоформат на платформе с ограниченным количеством блогеров, отметили в пресс-службе. Результаты тестирования показали, что на платформе наиболее эффективно размещать короткие видео продолжительностью до 15 минут.

«В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика», – отмечается в сообщении. Всего на «Яндекс.Дзене» зафиксировано 20 млн просмотров видео в день, а дневная аудитория видео – 11 млн пользователей. Таким образом, уже в ходе тестирования видео обгоняет по популярности нарратив.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» вернул клиентам золотых карт доступ в бизнес-залы еще в двух городах

Ведомости
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«Аэрофлот» возобновляет доступ клиентам с золотыми бонусными картами, купившим билеты в эконом-класс, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Доступ возобновится с субботы, 28 сентября. Договоренность об этом достигнута с оператором аэропортов – «Базэл аэро» Олега Дерипаски. Услуга без изменений будет предоставляться в аэропорту Сочи (также входит в «Базэл аэро»), отмечается в пресс-релизе.

С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. Затем, уже в середине сентября, это было распространено еще на 18 городов. Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

Пресс-служба «Аэрофлота» уточняла, что доступ в бизнес-залы аэропортов останется только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса. Компания объяснила решение экономической целесообразностью.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот-бонус» – 9,3 млн человек.

Технологии
Новости

Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации

Ведомости
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Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times. По данным издания, пока это как минимум две авиакомпании – All Nippon Airways и Japan Airlines. Как давно появилась такая функция, не уточняется.

На новое предложение авиакомпаний обратил внимание венчурный капиталист Рахат Ахмед в своем Twitter. Он поблагодарил Japan Airlines за эту функцию, потому что ему предстоял 13-часовой рейс.

Информацию о пассажирах можно увидеть при регистрации на рейс через сайт авиаперевозчика. При использовании других ресурсов услуга недоступна, указывает The Sun.

Политика
Новости

Песков надеется, что Россия и США не дойдут до публикации разговоров президентов

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе. В отношениях России и США и без того полным-полно «весьма серьезных» проблем, добавил пресс-секретарь (его слова приводит «Интерфакс»).

Публикацию стенограммы переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского Песков назвал исключительно внутренним делом США. Однако, по его мнению, это необычная практика, потому что расшифровки подобных бесед, как правило, носят гриф «Секретно» или «Совершенно секретно».

Отвечая на вопрос, согласится ли Кремль на публикацию переговоров, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: «Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями».

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.

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