Политика

Новости

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии с 37% голосов

На досрочных парламентских выборах в Австрии лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, набирая около 37,2% голосов, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на на предварительные данные подсчета.

На втором месте находится Социал-демократическая партия Австрии с 23% голосов, на третьем месте – Австрийская партия свободы (АПС) с 17% голосов. На четвертом месте расположилась партия «Зеленые» с 12% голосов, на пятом – партия «Новая Австрия» с 8% голосов. Явка избирателей составила 80%.

В конце мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временно исполняющей обязанности канцлера страны. Она возглавила правительство до досрочных выборов в сентябре. За несколько дней до этого Беллен отправил в отставку правительство Курца после того, как австрийский парламент 27 мая вынес канцлеру вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.