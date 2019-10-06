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МИД назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы сотрудником ФБР

Москва глубоко возмущена и заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. По мнению ведомства, это очередная враждебная акция, нацеленная на ухудшение российско-американских отношений.

По мнению МИДа, допрос Юмашевой говорит либо о том, что Вашингтон не способен контролировать собственные спецслужбы, либо что власти США не стремятся к нормализации диалога с Россией. Американским властям стоит задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией, говорится в заявлении. Такая политика США недальновидна и опасна, резюмировал МИД.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию.