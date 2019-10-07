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У Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела»

Возле здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, сообщил телеканал «Дождь». В этом суде рассматривалась апелляция на приговор другому участнику дела – Даниле Беглецу. По информации издания, Миняйло стоял у здания суда с одиночным пикетом. Уточняется, что задержанных повезли в ОВД «Преображенское».

Мосгорсуд оставил приговор Беглецу без изменений. Ранее он был приговорен к двум годам колонии за применение насилия к представителю власти. Беглец утверждал, что приехал в центр Москвы 27 июля на деловую встречу. Он стал очевидцем задержания и избиения участника несогласованной акции протеста. Беглец потянул за руку сотрудника правоохранительных органов, чем, по версии следствия, причинил ему физическую боль. Он признал вину, его осудили на два года колонии.

Владислав Барабанов был задержан по делу о массовых беспорядках, как и Алексей Миняйло. С них впоследствии сняли обвинения.