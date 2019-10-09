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Президент призвал к справедливой оплате труда медиков

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля. «Оплата труда... должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом – это кадровый вопрос», – пояснил президент. По его словам, модернизация первичного звена здравоохранения должна происходить в рамках работы над соответствующим национальным проектом. Если не будет налажена работа на этом уровне здравоохранения, то высокотехнологичные федеральные и региональные центры будут загружаться в большей степени.

Премьер сообщил главе государства о выполнении одного из его поручений – утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения и правил проведения экспертизы проектов.

Ранее, 2 октября, на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Путин заявил, что доплаты медикам не должны сокращаться при увеличении доли оклада в структуре их зарплаты.