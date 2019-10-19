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«Интерфакс» сообщил об обысках в компании «Сибзолото» после прорыва дамбы

Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга «Сибзолото» после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, работают две бригады следователей: одна в Красноярске – в офисе компании, вторая – на месте происшествия.

В ночь на субботу в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Вода смыла несколько общежитий временного типа, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Еще 16 пострадали, четверо – в тяжелом состоянии.

Золотодобывающая артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе нарушения при строительстве дамбы и разрушение другой дамбы выше по течению. По данным властей, объект был построен без разрешения и никак не был зарегистрирован.

После прорыва дамбы в Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим в результате происшествия.