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«Интерфакс» сообщил об обысках в компании «Сибзолото» после прорыва дамбы

Ведомости
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Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга «Сибзолото» после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, работают две бригады следователей: одна в Красноярске – в офисе компании, вторая – на месте происшествия.

В ночь на субботу в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Вода смыла несколько общежитий временного типа, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Еще 16 пострадали, четверо – в тяжелом состоянии.

Золотодобывающая артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе нарушения при строительстве дамбы и разрушение другой дамбы выше по течению. По данным властей, объект был построен без разрешения и никак не был зарегистрирован.

После прорыва дамбы в Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим в результате происшествия.

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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы

Ведомости
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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, число погибших не изменилось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о 13 пропавших: семеро из них, по данным спасателей, найдены живыми.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели в поселке Щитинкино. Волна, которая образовалась после прорыва дамбы, достигала 4-5 метров в высоту. Селевой поток с глиной и камнями смыл несколько времянок, в которых жили рабочие.

По данным МЧС, на месте происшествия работают около 300 спасателей, шесть маломерных судов и водолазы. Поиски пропавших будут вестись в круглосуточном режиме.

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Экономика
Новости

Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением «серых» зарплат

Ведомости
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Рост реальных доходов россиян в III квартале текущего года объясняется увеличением «серых» зарплат и низкой базой 2018 г., заявила пресс-служба Росстата. «Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть во многом "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Служба статистики 17 октября сообщила, что за III квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции), по предварительным подсчетам, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом выражении за девять месяцев реальные доходы увеличились на 0,2%.

По данным Росстата, иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую» зарплату, в III квартале выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом прочие денежные доходы россиян упали на 7,7%. В структуре доходов россиян за III квартал доля официальной зарплаты составила 56,4%, доходы от предпринимательской деятельности – 6,5%, от собственности – 4,4%. Доля иных доходов от трудовой деятельности при этом достигла 14,1% по сравнению с 7,8% в начале года, отметил Росстат.

Кроме того, в III квартале 2018 г. Росстат зафиксировал уменьшение денежных сбережений, которые тогда составили 148,2 млрд руб. при оттоке в 111,2 млрд руб. В июле – сентябре 2019 г., наоборот, был зафиксирован прирост сбережений: их сумма на счетах достигла 277,6 млрд руб.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Аэрофлот» оштрафовали за проблемы с багажом в «Шереметьево»

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» и ее сотрудники оштрафованы на 290 000 руб. за массовые задержки выдачи багажа летом этого года в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, штраф назначен по статье КоАП об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Ранее несколько сотрудников «Шереметьево», где с мая наблюдались проблемы с багажом, были уволены по требованию транспортной прокуратуры. В частности, должностей лишились руководители ООО «Шереметьево хэндлинг» – дочереней компании аэропорта, которая занимается наземным обслуживанием рейсов, в том числе и обработкой багажа. Уволены были начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, руководитель дирекции по обработке багажа, замгендиректора по об обработке багажа и обслуживанию пассажиров и гендиректор «Шереметьево хэндлинг».

В конце мая, с началом сезона отпусков, пассажиры «Шереметьво» начали жаловаться на многочасовые задержки при выдаче багажа, а также на его отправку другими рейсами. Причиной стало то, что багаж пассажиров «Аэрофлота» начала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». Ранее этим занималась сама авиакомпания. Новый оператор не сумел наладить работу и нанять необходимое количество грузчиков, что привело к коллапсу с багажом.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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Политика
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Семь человек погибли при пожаре в Ростове Великом

Ведомости
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В ночь на субботу в многоквартирном доме в городе Ростов Ярославской области произошел пожар. По последним данным МЧС, в результате случившегося погибли семь жильцов, еще несколько человек пострадали.

Среди погибших – пятеро детей, уточнил региональный главк Следственного комитета России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). О причинах пожара пока ничего не сообщается.

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Технологии
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Правительство рекомендовало изменить законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Правительство предложило ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, в парламент направлен соответствующий отзыв на законопроект депутата Антона Горелкина, разрешающий иностранцам владеть не более чем 20%-й долей в значимых интернет-ресурсах.

Если рекомендация об увеличении лимита с 20 до 50% будет учтена, правительство готово поддержать законопроект, отметил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, предлагается включить в документ перечень критериев, по которым интернет-ресурсы будут относиться к значимым.

На этой неделе в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество. Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор предложили внести в документ некоторые корректировки, но в целом поддержали инициативу. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций высказалось против. Представители бизнеса считают, что предлагаемый механизм создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

Проект закона, внесенного Горелкиным в Госдуму 26 июля, предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. Основными владельцами таких ресурсов, по мнению депутата, должны выступать российские компании или граждане, а долю иностранного участи предлагается ограничить 20% голосующих акций.

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Политика
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Опоздавший на рейс пассажир сообщил о бомбе в самолете Smartavia

Ведомости
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Самолет авиакомпании Smartavia (бывшая «Нордавиа»), летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о минировании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. На борту находился 141 пассажир.

Анонимный звонок с сообщением о бомбе, заложенной в самолете, поступил спустя 50 минут после вылета лайнера из Улан-Удэ, рассказал «РИА Новости» представитель авиакомпании. Звонивший был вычислен и задержан, им оказался пассажир, опоздавший на рейс.

Несмотря на то что сообщение о бомбе, по всей видимости, оказалось ложным, самолет все равно проверят технические специалисты. Кроме того, перед экстренной посадкой борт вынужден был выработать топливо, и теперь требуется дозаправка.

Десять зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту

Недвижимость
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The Village нашел в московских проектах реновации 72-этажный небоскреб

Ведомости
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В шести московских районах начинаются публичные слушания по программе реновации. The Village изучил несколько проектов и нашел в одном из них небоскреб высотой 255 м – это выше, чем башня «Империя» (239 м, 60 этажей) в «Москва-сити».

Жилой дом в 72 этажа хотят построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе. Согласно документам, разработкой проекта занимался Институт генплана Москвы, однако, по данным издания, отношение к нему также имеет архитектурное бюро «Меганом» – автор «Цветного» и новых набережных на ЗиЛе.

Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.

Высотка согласно плану расположится на участке, прилегающем к каналу имени Москвы. Ради ее строительства придется снести сразу четыре пятиэтажки, пишет The Village. При этом переселять в небоскреб жителей хрущевок не собираются: квартиры в нем будут продаваться, чтобы вывести программу реновации на самоокупаемость, пояснила изданию Москомархитектура.

Проект застройки 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе опубликован также на сайте renovation.help, созданном муниципальным депутатом Дмитрием Барановским. Там рекомендуется жителям района во время слушаний отклонить проект с небоскребом.

Там отмечается, что площадь застройки территории после реновации составит 33 000 кв. м на 1 га при норме 25 000 кв. м. Строительство небоскребов приведет к увеличению населения квартала на 70% и дефициту парковочных мест. Кроме того, говорится, что чиновниками декларировалась высота домов при реновации до 14 этажей, а небоскребы имеют ряд недостатков – например, в случае пожара из них сложно спасти людей.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Политика
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Макрон назвал вторжение турецких войск в Сирию серьезной ошибкой НАТО

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии серьезной ошибкой НАТО. Об этом он заявил, выступая 18 октября на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Евросоюза (его слова приводит Reuters). Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.

Франция поддерживает борьбу с террористами и членами Курдской рабочей партии, но «Сирийские демократические силы» к ним не относятся, отметил Макрон. Поэтому операция Турции, по его мнению, сильно подорвала доверие к ней и ее партнерам по НАТО. Действия Анкары ставят вопрос о функционировании альянса, добавил президент. Поэтому он считает крайне важным собраться в ближайшее время и обсудить дальнейшие шаги. Так Макрон объяснил необходимость совещания с участием его, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьера Великобритании Бориса Джонсона, которое пройдет в ближайшие недели в Лондоне.

В то же время Макрон предложил координировать действия в Сирии с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Только так, по мнению французского лидера, удастся вернуть Турцию на более благоразумный путь.

Президент Турции 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Политика
Новости

МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Ведомости
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МИД России передал США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске (Архангельская область). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов говорил ТАСС, что последствия для самих дипломатов – участников инцидента, вероятно, ограничатся административными протоколами. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – пояснил он.

О задержании троих американских дипломатов стало известно 16 октября. Их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, которой является Северодвинск. После проверки документов дипломатов отпустили. Посольство США в Москве заявило, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Позже МИД России подтвердил, что американцы находились в командировке. Однако, по данным ведомства, дипломаты уведомили российские власти только о поездке в Архангельск: почему они оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск, МИД не знает. «Видимо, заблудились, – предположил в беседе с «Коммерсантом» представитель министерства. – Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

Бизнес
Новости

«Шереметьево» закроет на реконструкцию одну из трех полос в январе

Ведомости
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Московский аэропорт «Шереметьево» объявил тендер на реконструкцию одной из трех взлетно-посадочных полос (ВПП-1), следует из материалов на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 8,3 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 октября. Определить подрядчика аэропорт намерен 21 ноября.

В материалах указывается, что закрыть полосу на реконструкцию планируется в январе 2020 г. Окончание работ намечено на 30 ноября следующего года.

ВПП-1 была построена в 1953 г. В ходе реконструкции будут отремонтированы четыре рулежные дорожки и построены две новые, проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций и т. д. Кроме того, полосу оснастят системой раннего оповещения об образовании гололеда.

В сентябре в «Шереметьево» открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3). Она повысила пропускную способность аэропорта с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. После этого стало известно, что одна из полос – наиболее изношенная – будет закрыта на реконструкцию.

Как выглядит ВПП в «Шереметьево» за 55,7 млрд рублей

Технологии
Новости

Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Ведомости
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Генеральный директор одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle Марк Херд скончался в возрасте 62 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

В электронном письме сотрудникам председатель совета директоров и основатель Oracle Ларри Эллисон сообщил, что это произошло рано утром, уточняет CNBC. Эллисон назвал Херда «блестящим лидером». «Я буду скучать по его доброте и чувству юмора», – добавил он.

В сентябре Херд взял внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем. Конкретные причины не назывались.

Херд занял пост генерального директора компании в сентябре 2014 г. после ухода с этой должности Эллисона. Вместе с ним пост гендиректора компании занимала Сафра Кац. С того момента акции Oracle выросли примерно на 37%, отмечает телеканал.

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