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Правительство Британии запустило чрезвычайный план на случай «жесткого» Brexit

Британское правительство запустило чрезвычайный план действий, разработанный на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки (так называемый «жесткий» Brexit). Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за разработку данного плана.

По его словам, 20 октября состоится чрезвычайное заседание правительства по этому вопросу. «Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», – сказал Гоув в интервью Sky News. Он добавил, что после вчерашнего голосования риск «жесткого» Brexit увеличился.

Накануне британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Борис Джонсон заявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась и страна покинет Евросоюз в запланированный срок.

Несмотря на свое заявление, Джонсон все же отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не стал его подписывать, сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источник. При этом письмо сопровождалось другим документом, в котором премьер указал, что считает отсрочку ошибкой. Кроме того, Джонсон отправил пояснительную записку, в которой указал, что первое письмо с просьбой об отсрочке было отправлено исключительно ради исполнения закона. Если бы премьер его не отправил, ему бы грозило судебное разбирательство.

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