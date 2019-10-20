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Правительство Британии запустило чрезвычайный план на случай «жесткого» Brexit

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Британское правительство запустило чрезвычайный план действий, разработанный на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки (так называемый «жесткий» Brexit). Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за разработку данного плана.

По его словам, 20 октября состоится чрезвычайное заседание правительства по этому вопросу. «Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», – сказал Гоув в интервью Sky News. Он добавил, что после вчерашнего голосования риск «жесткого» Brexit увеличился.

Накануне британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Борис Джонсон заявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась и страна покинет Евросоюз в запланированный срок.

Несмотря на свое заявление, Джонсон все же отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не стал его подписывать, сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источник. При этом письмо сопровождалось другим документом, в котором премьер указал, что считает отсрочку ошибкой. Кроме того, Джонсон отправил пояснительную записку, в которой указал, что первое письмо с просьбой об отсрочке было отправлено исключительно ради исполнения закона. Если бы премьер его не отправил, ему бы грозило судебное разбирательство.

Митинг против Brexit

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В НАТО создан кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии

Ведомости
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В НАТО появился кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Welt. По его данным, новая структура альянса займется прогнозом последствий турецкого вторжения. В штаб вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии являются серьезной ошибкой НАТО. Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.

Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.

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Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей

Ведомости
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Семьям погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Пострадавшие получат компенсации, сумма которых будет определяться в индивидуальном порядке.

Прорыв дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток затопил времянки, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. Согласно последним данным 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.

Следственный комитет расследует дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Задержаны трое подозреваемых – директор золотодобывающей компании «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации.

В ходе предварительного следствия следователи установили, что произошел прорыв не одной дамбы, а сразу пяти, расположенных одна за другой по течению. Все объекты были возведены незаконно и с нарушением норм.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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Власти Барселоны оценили ущерб от протестов в 2,5 млн евро

Ведомости
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Власти Барселоны оценили более чем в 2,5 млн евро ущерб от действий протестующих, сообщает агентство Efe со ссылкой на мэрию города. Отмечается, что при подсчетах учитывались средства, потраченные на дополнительные выплаты коммунальным службам, которые убирали улицы после беспорядков.

Массовые протесты начались в столице Каталонии 14 октября, после того как Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы за проведение референдума о независимости в 2017 г. Они получили наказание за мятеж, еще три человека были признаны виновными в неподчинении и оштрафованы.

В ночь на 20 октября беспорядки в Барселоне продолжались, правоохранительные органы задержали 13 человек, четверо сотрудников пострадали.

Протестующие поджигают на улицах мусорные контейнеры, повреждают дорожное покрытие, светофоры, электрические щиты, дорожные знаки, деревья и уличную мебель. Утром в воскресенье более 40 групп рабочих участвовали в приведении города в порядок. За ночь пожарные потушили около 50 очагов возгорания в Барселоне.

Барселона в огне. Фотографии с улиц города

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СКР обнародовал результаты допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Ведомости
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Следователи допросили директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, которые задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Также были опрошены свидетели и очевидцы событий и изучены изъятые в компании документы, сообщил Следственный комитет России (СКР).

В ходе сбора материалов удалось восстановить картину случившегося, следует из сообщения. Так, выяснилось, что водой были разрушены не две дамбы, как сообщалось ранее, а пять. Все они были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Дамбы были нужны для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, пояснили подозреваемые. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке рухнули еще четыре гидротехнических сооружения.

При этом начальник участка сообщил следователю, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Также в ходе расследования выяснилось, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, пятеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы следователи рассматривают нарушения при проведении золотодобывающих работ. По делу задержаны три человека, СКР намерен ходатайствовать в суде об их аресте.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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Политика
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Кремль оценил влияние турецкой операции в Сирии на ситуацию в этой стране

Ведомости
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Развитие событий на северо-востоке Сирии, куда вторглись турецкие войска, вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эти события «потенциально могут навредить делу политического урегулирования».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут продолжить прямое общение по теме Сирии, добавил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации. По его мнению, главное – чтобы турки не мешали политическому урегулированию конфликта.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия Анкары, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.

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Политика
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Следователи назвали поджог причиной пожара с семью погибшими под Ярославлем

Ведомости
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Причиной пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом стал поджог, сообщил Следственный комитет России. В связи с этим дело будет далее расследоваться по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Подозреваемый задержан, им оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. Ему грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения. О мотивах задержанного ничего не сообщается.

Пожар произошел в ночь на 19 октября. По последним данным, в результате случившегося погибли семь жильцов, еще несколько человек пострадали. Среди погибших пятеро детей. Изначально дело расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности.

Бизнес
Новости

Самолет Qantas Airlines совершил самый длительный перелет в истории

Ведомости
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Самолет Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный перелет в истории: лайнер находился в воздухе 19 часов 16 минут. Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, говорится на сайте авиакомпании.

Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines, продолжительность ее рейса из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов 50 минут.

На борту самолета Qantas во время экспериментального рейса находились 49 пассажиров, а также экипаж и врачи, которые во время перелета отслеживали состояние людей. Медики должны установить, как такое длительное нахождение в воздухе может отразиться на здоровье.

Авиакомпания планирует провести еще два тестовых рейса на сверхдальние расстояния – из Лондона и Нью-Йорка в Австралию. По их итогам будет принято решение, стоит ли делать такие рейсы регулярными.

Как прошел самый длительный перелет в истории. Фоторепортаж

Политика
Новости

СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР). Задержаны гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. В офисе компании прошли обыски.

Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, шестеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал, что рассматриваются несколько версий случившегося. Во-первых, он допускал, что дамба могла быть возведена с нарушением технологий. Во-вторых, говорил, что причиной мог стать природный фактор, поскольку в последнее время в Курагинском районе края шли дожди.

Следователи рассматривали в качестве альтернативной версии разрушение другой дамбы на реке Сейба выше по течению. Об этом говорила старший помощник руководителя красноярского главка СКР Ольга Шаманская.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

Политика
Новости

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии и встречу «нормандской четверки»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 19 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили Кремль и представитель немецкого правительства (сообщения обеих стран приводит «Интерфакс»).

Центральными темами разговора, по заявлению российской стороны, стали ситуации в Сирии и Ливии. Путин в беседе в очередной раз подчеркнул, что достижение устойчивого мира в Сирийской Арабской республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом, по словам президента, должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Обе стороны отметили важность продвижения политического урегулирования в Сирии, добавил Кремль. Путин и Меркель затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации конфликта в этой стране.

Немецкая сторона же рассказала, что лидеры двух стран обсудили подготовку встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) и транзит газа через украинскую территорию.

Политика
Новости

Умер вице-адмирал, участвовавший в операции по подъему подлодки «Курск»

Ведомости
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Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак умер 19 октября в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота. Моцак был начальником штаба Северного флота в то время, когда затонула атомная подлодка «Курск», и участвовал в операции по ее подъему.

Моцак родился 22 ноября 1949 г. в Москве. В 1972 г. окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1982 г. стал командиром атомной подводной лодки К-517 Северного флота, а в 1993 – начальником штаба первой флотилии атомных подводных лодок. Звание вице-адмирала было присвоено Моцаку в феврале 1996 г., звание Героя России – в июне 1994 г.

Моцак возглавлял штаб Северного флота с мая 1999 г. Он был одним из руководителей учений и участвовал в операции по подъему подлодки «Курск».

Подводная лодка «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса». Останки большинства погибших были подняты на поверхность и захоронены.

Годовщина трагедии «Курска»

Политика
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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы

Ведомости
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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, число погибших не изменилось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о 13 пропавших: семеро из них, по данным спасателей, найдены живыми.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели в поселке Щитинкино. Волна, которая образовалась после прорыва дамбы, достигала 4–5 метров в высоту. Селевой поток с глиной и камнями смыл несколько времянок, в которых жили рабочие.

По данным МЧС, на месте происшествия работают около 300 спасателей, шесть маломерных судов и водолазы. Поиски пропавших будут вестись в круглосуточном режиме.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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