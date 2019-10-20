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Кремль оценил влияние турецкой операции в Сирии на ситуацию в этой стране

Развитие событий на северо-востоке Сирии, куда вторглись турецкие войска, вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эти события «потенциально могут навредить делу политического урегулирования».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут продолжить прямое общение по теме Сирии, добавил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации. По его мнению, главное – чтобы турки не мешали политическому урегулированию конфликта.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия Анкары, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.