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Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей

Семьям погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Пострадавшие получат компенсации, сумма которых будет определяться в индивидуальном порядке.

Прорыв дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток затопил времянки, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. Согласно последним данным 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.

Следственный комитет расследует дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Задержаны трое подозреваемых – директор золотодобывающей компании «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации.

В ходе предварительного следствия следователи установили, что произошел прорыв не одной дамбы, а сразу пяти, расположенных одна за другой по течению. Все объекты были возведены незаконно и с нарушением норм.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае