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Минобороны объяснило «нештатную ситуацию» на учениях с участием Путина

Минобороны прокомментировало сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в которых принимал участие президент Владимир Путин. В ведомстве подтвердили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировалось ранее. В то же время ведомство отказалось признать инцидент «нештатной ситуацией», заявив, что отмена пуска не повлияла на результаты учений.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», – пояснили в Минобороны. В ведомстве добавили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не способность провести пуски максимального числа ракет.

Ранее два человека, близких к Минобороны, рассказали «Ведомостям», что во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил лично Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Один из собеседников назвал возможной причиной нештатной ситуации отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны на момент написания заметки не ответили на запрос «Ведомостей».