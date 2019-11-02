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В Москве застрелен начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Ведомости
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Во время стрельбы в Москвы был убит начальник ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Жертв стрельбы, по предварительным данным, двое. Личность второго человека неизвестна. 

По словам собеседника агентства, после стрельбы разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. В городе объявлен план «Перехват». 

Столичный главк МВД подтвердил агентству, что полицейские разыскивают подозреваемого, застрелившего двух человек. Нападавший скрылся на автомобили. Информацию о личностях погибших МВД уточнять не стало. 

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Политика
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Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко исключен из КПРФ за Telegram-канал

Ведомости
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Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко исключили из рядов КПРФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции в законодательном собрании региона Анатолия Долгачева. Такое решение было единогласно принято 2 ноября на заседании краевого комитета партии.

Причиной стало то, что Ищенко завел свой Telegram-канал, в котором нецензурно выражался, пояснил Долгачев. Это, по его мнению, порочило не только самого политика, но и отражалось на репутации партии. «В целом [Ищенко] совершал не достойные звания коммуниста действия», – констатировал Долгачев. Он отметил, что Ищенко ранее вызывали на беседу в бюро краевого комитета, но не пришел.

Выборы в Приморье в прошлом году проводились дважды. Результаты первых были отменены из-за многочисленных нарушений во втором туре. За пост губернатора тогда боролись Ищенко от КПРФ и врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». После отмены результатов Тарасенко подал в отставку. На его пост президент Владимир Путин назначил возглавлявшего в тот момент Сахалин Олега Кожемяко. Он участвовал в повторных выборах в качестве самовыдвиженца.

Ищенко не был допущен до повторных выборов из-за того, что не прошел муниципальный фильтр. На повторном голосовании КПРФ отказалась его поддерживать. В результате победу на выборах одержал Кожемяко.

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Политика
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После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада

Ведомости
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Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс». Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца. Он является сотрудником частного охранного предприятия «Святогоръ» и подозревается в том, что впустил в дошкольное учреждение убийцу.

В четверг, 31 октября, вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

По данным следователей, мужчина беспрепятственно проник в детский сад. Охранник впустил его, приняв за отца одного из воспитанников.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.

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Экономика
Новости

Bloomberg узнал об отправке из России в Венесуэлу более $300 млн наличными

Ведомости
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Россия в период с мая 2018 г. по апрель 2019 г. отправила в Венесуэлу $315 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства, по данным агентства, были доставлены шестью авиарейсами наличными в долларах и евро. Деньги якобы поступали от кредиторов Венесуэлы в банк Bandes.

Как утверждает Bloomberg, валюту пересылали такие банки как российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», включенный в санкционный список минфина США, и Газпромбанк. Агентство поясняет, что это могли быть деньги, которые Венесуэла хранила за рубежом, а также выплаты за поставки нефти и золота или дивиденды от московского банка.

Два рейса с $55 млн, по данным Bloomberg, были отправлены в мае и июле 2018 г., еще два с валютой от Газпромбанка, владевшего тогда долей в «Еврофинанс Моснарбанке», прилетели в Венесуэлу в январе 2019 г. (с $50 млн и $113 млн). В апреле были зафиксированы еще два рейса с деньгами из «Еврофинанс Моснарбанка» в размере $97 млн.

Представитель венесуэльских властей сообщил агентству на условиях анонимности, что Каракас получил деньги, имеющие отношение к «Еврофинанс Моснарбанку». Другие детали он разглашать отказался.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

Ведомости
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«Роскосмос» расторг контракт с центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», с помощью которой в 2021 г. планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М», сообщило «РИА Новости». Контракт был подписан в июле, его стоимость составляла более 2 млрд руб. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 г.

Позже «Роскосмос» подтвердил эту информацию, объяснив, что запуск космических аппаратов «Гонец» решено осуществить с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Она полностью адаптирована под запуск таких спутников, говорится в сообщении госкорпорации.

Серийное производство ракет семейства «Ангара» начнется в 2023 г. на производственном объединении «Полет» в Омске, отметил «Роскосмос». Сейчас готовится возобновление летных испытаний этой ракеты. Госкорпорация рассчитывает, что в 2024 г. тяжелая «Ангара» полностью заменит ракеты-носители «Протон-М».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5», модернизированная «Ангара-А5М» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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Политика
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Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Находки

Ведомости
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Из-за хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. Тела двоих погибших уже извлечены из воды. Причины случившегося выясняются.

В момент происшествия на танкере, который стоит у мыса Астафьева, было 12 человек. Известно, что хлопок произошел на грузовой палубе, в районе помещения для перевозки жидкостей. При этом в порту сообщили, что танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Пожара на судне не было. «Залив Америка» принадлежит компании «Наяда».

По данным «РИА Новости», погибли старпом, боцман и матрос. Очевидцы рассказали агентству, что причиной происшествия могла стать неисправность приборов освещения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). В сообщении Следственного комитета сообщается о двоих погибших: отмечается, что местонахождение третьего человека устанавливается.

Взрыв не угрожает экологии в бухте Находки, отметила Дальневосточная транспортная прокуратура. Угрозы затопления судна нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

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Технологии
Новости

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России. Его сайт доступен для пользователей с 1 ноября. Стоимость подписки составит 199 руб. в месяц. Сервис можно использовать на гаджетах Apple с помощью приложения Apple TV.

Те, кто купил любое новое устройство компании (iPhone, iPad или Mac), получат годовую подписку бесплатно. Все фильмы, сериалы и шоу на сервисе можно смотреть на разных языках с субтитрами на разных языках. К примеру, там доступен русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и др.

Apple TV+ доступен уже в 100 странах. В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала о планах Apple показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Так, стандартная подписка на Netflix стоит 567 руб. в месяц, а для русского Premier – 129 руб.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи заявил, что Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов. Он отметил, что услуга будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, сказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он (цитата по ТАСС).

Бизнес
Новости

Железнодорожными перевозками в Крым будет заниматься частная компания

Ведомости
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Минтранс выбрал железнодорожного перевозчика для пассажирских перевозок в Крым. Им стала компания «Гранд сервис экспресс», говорится в сообщении на сайте ведомства. На сайте компании пока еще нельзя купить билет в Крым.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. У нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г.

В Минтрансе сообщили, что с инициативой заниматься перевозками пассажиров в Крым выступила сама компания. В сентябре РБК сообщал, что «Гранд сервис экспресс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». По словам представителя компании, пассажирское сообщение в Крым имеет «значительный потенциал».

Еще в 2005 г. еженедельник «Коммерсантъ. Деньги» писал, что Михаил Рабинович – основной владелец «Гранд экспресса». Бизнесмен связан с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным, рассказывали источники «Ведомостей». Потом компанию купил «Транскласссервис», но в июне этого года перепродал, писал ТАСС. Покупатель не раскрывался.

Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в этом году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г. Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов откроется в сентябре. Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Кроме того, он самый дорогой, его стоимость – 227,9 млрд руб. Автомобльное движение по нему открыли в мае прошлого года.

Строительство Крымского моста за одну минуту

Бизнес
Новости

РЖД начала продавать билеты на поезда европейских компаний

Ведомости
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АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) с 1 ноября начала продажи билетов на поезда европейских перевозчиков, говорится в сообщении РЖД.

Речь идет о компаниях Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и других. Их поезда ездят, к примеру, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции. Также можно купить абонементный билет для поездок по Европе: Interrail Рass, FranceRail Pass, Swiss Pass.

Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков – за 60 суток). Билеты будут продавать в кассах. Сбор за услугу по оформлению билета составит 300 руб. за каждое место, за оформление возврата – 200 руб.

Политика
Новости

Минздрав опроверг дефицит инсулина в России

Ведомости
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Министерство здравоохранения России заявило об отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства «Ведомостям». Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, отмечается в сообщении.

Российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. – август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%, ссылается министерство на данные аналитической базы IQVIA. Крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России, отмечает Минздрав. Ведомство также приводит данные по несостоявшимся закупкам: по итогам трех кварталов только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов есть перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики – госучреждения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Транснефть» выиграла у «Независимой газеты» суд о защите репутации

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Транснефть» к редакции «Независимой газеты» и ее автору, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко, о защите деловой репутации, следует из карточки дела на сайте суда. Информации о решении там нет.

Как уточняет пресс-служба «Транснефти», суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Транснефти» сведения, упоминающиеся в статье «Будем компаундировать. Правда о «грязной» нефти». Она была опубликована в июне этого года. В ней рассказывалось о том, как «Транснефть» планирует решать проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Ведомости» запросили комментарий редакции «Независимой газеты».

Суд обязал редакцию в течение пяти дней с даты вступления в силу решения удалить спорную статью из интернет-версии издания и опубликовать опровержение, отмечает «Транснефть». Кроме того, суд обязал солидарно взыскать с издания и автора статьи в пользу «Транснефти» компенсацию в 1,5 млн руб.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти и мошенничеством с поставками. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.

Бизнес
Новости

Основатель «Евродона» прокомментировал смену владельца компании

Ведомости
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Основатель и бывший гендиректор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев прокомментировал информацию о том, что ВЭБ.РФ продал предприятие стратегическому инвестору. Его небольшое интервью опубликовало издание «Блокнот Ростов-на-Дону».

«Мы боремся, не прекратили. Что они за год сделали? Убили предприятие. Шесть тысяч человек на улице оказались. И это победа? А сколько людям обещали: работу, экспорт, развитие. И что в итоге? Подсунули бедному Россельхозбанку убитое предприятие и теперь будут этим кичиться», – заявил Ванеев.

30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.

«Евродон» – бывший крупнейший в России производитель индейки. Компанию основал ростовский бизнесмен Ванеев в 2003 г. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.

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