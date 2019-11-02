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В Москве застрелен начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Во время стрельбы в Москвы был убит начальник ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Жертв стрельбы, по предварительным данным, двое. Личность второго человека неизвестна.

По словам собеседника агентства, после стрельбы разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. В городе объявлен план «Перехват».

Столичный главк МВД подтвердил агентству, что полицейские разыскивают подозреваемого, застрелившего двух человек. Нападавший скрылся на автомобили. Информацию о личностях погибших МВД уточнять не стало.

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