Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, сообщает портал Cyberscoop. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, россиянин выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, Лисов должен выплатить штраф в размере $50 000 и возместить $480 000 ущерба пострадавшим от его действий.
Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам лишения свободы. Однако судья решила сократить этот срок, учтя хорошее поведение Лисова в следственном изоляторе. После освобождения россиянин будет депортирован на родину.
Лисов был задержан в январе 2017 г. в Барселоне, спустя год его экстрадировали в США. По версии следствия, программист создал троянскую программу NeverQuest для получения доступа к компьютерам частных лиц и финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и транзакциях. В ходе разбирательства россиянин признал вину в краже $855 000 со счетов в американских банках.