Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Лисов был задержан в январе 2017 г. в Барселоне, спустя год его экстрадировали в США. По версии следствия, программист создал троянскую программу NeverQuest для получения доступа к компьютерам частных лиц и финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и транзакциях. В ходе разбирательства россиянин признал вину в краже $855 000 со счетов в американских банках.