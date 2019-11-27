В Госдуме заявили об исправлении Apple всех ошибок c отображением Крыма
Apple исправила все ошибки с отображением территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной, передает ТАСС.
Он напомнил, что в приложении «Погода» крымские города раньше отображались как территория Украины. Теперь они указаны как территория России.
Ранее несколько депутатов обратились в комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике с жалобой, что в приложении «Карты» Apple территория Крыма и его населенные пункты отображаются не как российская территория, а как украинская. Такую же ошибку они обнаружили в приложении «Погода».
В апреле депутаты договорились с Apple, что эти ошибки будут исправлены. Через месяц компания исправила некорректное отображение Крыма на картах, но претензии к приложению «Погода» остались.