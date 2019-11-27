В Госдуме заявили об исправлении Apple всех ошибок c отображением Крыма

Ранее несколько депутатов обратились в комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике с жалобой, что в приложении «Карты» Apple территория Крыма и его населенные пункты отображаются не как российская территория, а как украинская. Такую же ошибку они обнаружили в приложении «Погода».