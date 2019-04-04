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Депутаты обязали Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля

Депутаты Госдумы обязали дочернюю компанию Apple Inc. – ООО «Эппл рус» исправить некорректное отображение территориальной принадлежности городов Крыма и города Севастополя в приложении «Карты» до 25 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы по итогам встречи генерального директора ООО «Эппл рус» Виталия Морозько с председателями комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Ранее несколько депутатов обратились в комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике с жалобой, что в приложении «Карты» Apple территория Крыма и его населенные пункты отображаются не как российская территория, а как украинская, рассказал «Ведомостям» председатель комитета по информполитике Леонид Левин. Такую же ошибку депутаты обнаружили в приложении Apple «Погода», добавил он.

Сейчас в приложении «Карты» крымские населенные пункты отображаются как территория России, но есть неточности и недоработки, на устранение которых нужно дополнительное время, рассказал парламентариям Морозько. Корреспондент «Ведомостей» убедился, что на картах Apple Крым обозначен как российская территория.

Пискарев пообещал внимательно следить за исполнением Apple требований российского законодательства.

Также депутаты предложили представителям ООО «Эппл рус» войти в состав экспертного совета комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи для участия в выработке законодательных решений, сообщил Левин. Представитель Apple в России не ответил на запрос «Ведомостей».

В январе 2018 г. Госдума потребовала от Google отображать Крым как российскую, а не украинскую территорию. В марте 2018 г. компания выполнила это требование.