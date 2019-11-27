Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве
Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Прокуратура должна устранить ошибки, допущенные при составлении обвинительного заключения и постановления о привлечении Раджабова в качестве обвиняемого.
Судья сослалась на нормы Уголовно-процессуального кодекса. По ее словам, в деле не указано точное место совершения преступления, что влияет на правильность определения территориальной подсудности. При этом оснований для освобождения Раджабова из СИЗО она не нашла.
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