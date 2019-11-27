Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве

Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Прокуратура должна устранить ошибки, допущенные при составлении обвинительного заключения и постановления о привлечении Раджабова в качестве обвиняемого.