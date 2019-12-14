Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Профессионализм региональных чиновников проверяется именно в чрезвычайных ситуациях, считает Матвиенко. По ее мнению, во время наводнения в Иркутской области команда Левченко не справилась: «Не было оперативных решений, не было контактов с людьми». Врио губернатора Игорь Кобзев, назначенный вместо Левченко, справится и сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия наводнения, полагает Матвиенко.