Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области
Причиной отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко стало то, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных», – приводит ее слова «РИА Новости».
Профессионализм региональных чиновников проверяется именно в чрезвычайных ситуациях, считает Матвиенко. По ее мнению, во время наводнения в Иркутской области команда Левченко не справилась: «Не было оперативных решений, не было контактов с людьми». Врио губернатора Игорь Кобзев, назначенный вместо Левченко, справится и сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия наводнения, полагает Матвиенко.
Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области, тот написал заявление по собственному желанию. Полномочия главы региона истекали в 2020 г. Коммунист Левченко был избран губернатором в 2015 г.
Иркутское отделение КПРФ 13 декабря опубликовало заявление, в котором утверждается, что губернатора вынудили написать заявление об увольнении, и потребовало отставки Путина и правительства России в связи с этой ситуацией.
Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. По оценке местных властей, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.