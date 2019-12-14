МВД Украины сообщило о пропаже видеозаписей из дела об убийстве Шеремета

Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо спланировано, на это, в частности, указывает исчезновение записей с четырех камер наблюдения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, видеозаписи с камер собирались оперативно, в день убийства. «Мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством», – сказал Аваков в эфире телеканала «Украина» (цитата по ТАСС).