МВД Украины сообщило о пропаже видеозаписей из дела об убийстве Шеремета
Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо спланировано, на это, в частности, указывает исчезновение записей с четырех камер наблюдения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, видеозаписи с камер собирались оперативно, в день убийства. «Мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством», – сказал Аваков в эфире телеканала «Украина» (цитата по ТАСС).
Преступники спланировали все: разведку, пути отхода, маршрут, продолжил министр. Убийство Шеремета – это сложнейшее техническое преступление, констатировал Аваков. Отвечая на вопрос о возможной причастности к нему спецслужб, он отметил, что на это указывают показания подозреваемых: «они апеллируют к некому покровителю, который их должен вытащить и защитить».
Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 г. в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство. Целью преступления следствие считает дестабилизацию ситуации на Украине.
На этой неделе украинские правоохранительные органы назвали имена пятерых человек, которые могут быть причастны к убийству. Все пятеро – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко – являются участниками силовой операции в Донбассе. Антоненко и Кузьменко находятся под арестом, Дугарь суд отпустил под домашний арест. Супруги Грищенко пока проходят по делу как свидетели.